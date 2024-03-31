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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 334
Toplam Seçmen : 109.810
Açılan Sandık : 133
Açılan Sandık Oranı : % 39,82
Kullanılan Oy : 33.901
Geçerli Oy : 33.262
Katılım Oranı : % 79,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 52,8317.572
AK PARTİEYÜP EROĞLU% 29,879.936
CHPMURAT YAZICI% 9,553.175
DİĞER% 4,041.343
İYİ PARTİHAKAN KARAGÖLLÜ% 1,24412
YENİDEN REFAHMUHAMMED BAKİ GÜZEY% 1,04347
SAADETSELİM IŞIK% 0,72240
DEVA PARTİSİSEDAT AY% 0,2170
DEM PARTİGÜLCE VİDİNLİ% 0,1860
MİLLETHASAN AYDIN% 0,1550
BTPFATMA MUMCUOĞLU% 0,0517
ANAPMUSTAFA HİMMETBEYOĞLU% 0,0310
TKHGÖKHAN ERBİL% 0,038
BAĞIMSIZSİNAN TÜRK% 0,028
HÜDA PARHALİS ADIGÜZEL% 0,026
HKPBURCU ADEKA KALKAN% 0,014
YTPYAŞAR ÇINAR% 0,012
DSPZAFER GALİP ÖZBERK% 01
HAK-PARNURETTİN KIZILDAĞ% 01
ALMUS

Açılan Sandık Oranı : % 23,08
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYÜKSEL MIRZAOĞLU% 53,06321
MHPBEKİR ÖZER% 46,94284
ARTOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜNER% 61,381.445
MHPNAZİF ÇUHACI% 38,45905
SAADETALİM DİRİCAN% 0,174
BAŞÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ERBAA

Açılan Sandık Oranı : % 20,75
Katılım Oranı : % 75,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTUĞRUL KARAGÖL% 53,44.228
AK PARTİÖMER ÇETİN% 34,942.766
İYİ PARTİMELİKE TEPECİK% 6,44510
CHPCOŞKUN TONKAL% 3,6285
YENİDEN REFAHMUSTAFA AKIN% 0,8265
SAADETMEHMET ERER% 0,4838
DİĞER% 0,097
DEVA PARTİSİKEREM BAĞ% 0,086
ANAPDİLEK ÖZŞAHİN% 0,065
HÜDA PARMUSTAFA GÖZEL% 0,043
HKPHÜLYA AR% 0,032
BTPMUSTAFA ENES BAŞARA% 0,011
TİPTÜNAY YAKAR% 0,011
NİKSAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 21,43
Katılım Oranı : % 90,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERAFETTİN PERVANLAR% 49,87379
AK PARTİERDOĞAN YILMAZ% 44,47338
CHPMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU% 4,0831
İYİ PARTİTUBA ALOĞLU% 0,927
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZ% 0,43
SAADETÖMERCAN KILINÇ% 0,262
REŞADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 8,33
Katılım Oranı : % 90,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERGÜL ÜNAL% 59,72215
AK PARTİKAZIM ELMAS% 33,89122
CHPGÜLTEKİN YILMAZ% 5,2819
BTPTURGUT AYDIN% 0,833
DEVA PARTİSİATAMAN AY% 0,281
SULUSARAY

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 84,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDAVUT KILIÇ% 63,091.422
AK PARTİHALİL DEMİRKOL% 36,91832
TURHAL

Açılan Sandık Oranı : % 28,10
Katılım Oranı : % 88,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ERDEM URAL% 37,434.444
AK PARTİÜMİT SOYLU% 24,232.877
MHPORHAN YAYLI% 22,252.642
DİĞER% 10,211.212
BAĞIMSIZYUSUF BAYIN% 3,11369
YENİDEN REFAHHATİCE AKDOĞAN% 1,03122
İYİ PARTİMUAMMER BALOĞLU% 0,7892
SAADETİBRAHİM TIKAÇ% 0,5768
DEM PARTİMUHAMMET EMİN ÖZEN% 0,1619
BTPDAVUT ALKAN% 0,1518
HÜDA PARYAKUP BİNİCİ% 0,056
DEVA PARTİSİMERVE CIMBIZ% 0,033
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 80,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUHSİN YILMAZ% 52,48254
AK PARTİKÜBRA SEVER TAŞKIRAN% 45,25219
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZTÜRK% 1,869
DEVA PARTİSİGÖKHAN KARGACIOĞLU% 0,412
ZİLE

Açılan Sandık Oranı : % 63,64
Katılım Oranı : % 78,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ SARGIN% 37,154.737
MHPALİ ÖZGAN% 34,644.417
AK PARTİMUSTAFA TAŞTAN% 24,463.119
DİĞER% 2,08265
İYİ PARTİORHAN SENEMOĞLU% 0,78100
YENİDEN REFAHHÜMEYRA AKÇA% 0,4962
SAADETNİHAT UTAŞ% 0,1418
HÜDA PARSERVET ÇAKMAK% 0,0911
DEM PARTİAZAD KAYA% 0,068
BTPMEHMET SORUT% 0,067
ANAPMUSTAFA AKYÜZ% 0,034
DEVA PARTİSİYUNUS EMRE ASLAN% 0,023

Kaynak: AA

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