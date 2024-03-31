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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 334
Toplam Seçmen : 109.810
Açılan Sandık : 258
Açılan Sandık Oranı : % 77,25
Kullanılan Oy : 68.081
Geçerli Oy : 66.970
Katılım Oranı : % 80,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 52,1734.940
AK PARTİEYÜP EROĞLU% 29,5519.787
CHPMURAT YAZICI% 9,36.228
DİĞER% 4,773.194
YENİDEN REFAHMUHAMMED BAKİ GÜZEY% 1,3874
İYİ PARTİHAKAN KARAGÖLLÜ% 1,25838
SAADETSELİM IŞIK% 0,78521
DEVA PARTİSİSEDAT AY% 0,27178
DEM PARTİGÜLCE VİDİNLİ% 0,21141
MİLLETHASAN AYDIN% 0,16108
BTPFATMA MUMCUOĞLU% 0,0640
BAĞIMSIZSİNAN TÜRK% 0,0425
HÜDA PARHALİS ADIGÜZEL% 0,0322
TKHGÖKHAN ERBİL% 0,0321
ANAPMUSTAFA HİMMETBEYOĞLU% 0,0217
HKPBURCU ADEKA KALKAN% 0,0212
YTPYAŞAR ÇINAR% 0,0212
DSPZAFER GALİP ÖZBERK% 0,017
HAK-PARNURETTİN KIZILDAĞ% 0,015
ALMUS

Açılan Sandık Oranı : % 23,08
Katılım Oranı : % 82,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYÜKSEL MIRZAOĞLU% 52,62321
MHPBEKİR ÖZER% 46,56284
TİPHEVAL DENİZ BOĞA% 0,493
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİRAY% 0,171
DEVA PARTİSİSERKAN ÇETİN% 0,161
ARTOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜNER% 61,381.445
MHPNAZİF ÇUHACI% 38,45905
SAADETALİM DİRİCAN% 0,174
BAŞÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 74,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN BOLAT% 47,02804
MHPGÜRSEL BAYRAM% 46,08788
İYİ PARTİŞENEL KORKMAZ% 6,08104
YENİDEN REFAHMETİN KOÇAN% 0,356
BTPBİLAL AKYÜZ% 0,122
TİPHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,122
DEVA PARTİSİEMRE ŞAŞMAZ% 0,112
ANAPAHMET ERENALP% 0,061
SAADETOSMAN TOYGUN% 0,061
ERBAA

Açılan Sandık Oranı : % 28,93
Katılım Oranı : % 79,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTUĞRUL KARAGÖL% 52,996.141
AK PARTİÖMER ÇETİN% 32,923.815
İYİ PARTİMELİKE TEPECİK% 7,37854
CHPCOŞKUN TONKAL% 4,51523
YENİDEN REFAHMUSTAFA AKIN% 1116
SAADETMEHMET ERER% 0,7486
HÜDA PARMUSTAFA GÖZEL% 0,1214
BTPMUSTAFA ENES BAŞARA% 0,089
DEVA PARTİSİKEREM BAĞ% 0,078
DİĞER% 0,067
ANAPDİLEK ÖZŞAHİN% 0,056
HKPHÜLYA AR% 0,055
TİPTÜNAY YAKAR% 0,045
NİKSAR

Açılan Sandık Oranı : % 47,62
Katılım Oranı : % 79,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEMİH TEPEBAŞI% 37,913.346
MHPAZMİ YILDIRIM% 29,732.624
CHPCEM ÇITAK% 15,931.406
İYİ PARTİŞAFAK GÜMEN% 11,22990
YENİDEN REFAHDAVUT BERDİBEK% 3,85340
SAADETMURAT KEÇECİ% 0,6658
ANAPGÖKHAN ERGEN% 0,1513
BTPYUSUF ERASLAN% 0,1311
DEVA PARTİSİALİ BOZDEMİR% 0,1211
HKPHÜSNE İNAL% 0,1110
HÜDA PAREKREM ZEREY% 0,19
MİLLİ YOLERDOĞAN TAŞ% 0,098
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 64,29
Katılım Oranı : % 89,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERAFETTİN PERVANLAR% 48,491.078
AK PARTİERDOĞAN YILMAZ% 45,971.022
CHPMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU% 3,6982
İYİ PARTİTUBA ALOĞLU% 1,0824
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZ% 0,5412
HKPTÜRKMEN PALA% 0,092
SAADETÖMERCAN KILINÇ% 0,092
BTPDAVUT OKUR% 0,051
REŞADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 20,83
Katılım Oranı : % 90,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERGÜL ÜNAL% 52,19464
AK PARTİKAZIM ELMAS% 41,96373
CHPGÜLTEKİN YILMAZ% 4,540
BTPTURGUT AYDIN% 0,565
SAADETRECAİ DEMİRYÜREK% 0,343
YENİDEN REFAHMUZAFFER ÇAĞLAR% 0,232
DEVA PARTİSİATAMAN AY% 0,111
BAĞIMSIZERGÜN TAVŞAN% 0,111
SULUSARAY

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 84,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDAVUT KILIÇ% 62,951.422
AK PARTİHALİL DEMİRKOL% 36,83832
YENİDEN REFAHMURAT ÇÖRT% 0,225
TURHAL

Açılan Sandık Oranı : % 66,01
Katılım Oranı : % 85,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ERDEM URAL% 39,9410.475
AK PARTİÜMİT SOYLU% 25,016.560
MHPORHAN YAYLI% 23,626.195
DİĞER% 4,71.233
BAĞIMSIZYUSUF BAYIN% 3,38887
YENİDEN REFAHHATİCE AKDOĞAN% 0,92240
İYİ PARTİMUAMMER BALOĞLU% 0,86226
SAADETİBRAHİM TIKAÇ% 0,78205
BTPDAVUT ALKAN% 0,43114
DEM PARTİMUHAMMET EMİN ÖZEN% 0,1129
DEVA PARTİSİMERVE CIMBIZ% 0,126
HÜDA PARYAKUP BİNİCİ% 0,0821
HKPDENİZ BİN% 0,0719
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 80,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUHSİN YILMAZ% 52,48254
AK PARTİKÜBRA SEVER TAŞKIRAN% 45,25219
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZTÜRK% 1,869
DEVA PARTİSİGÖKHAN KARGACIOĞLU% 0,412
ZİLE

Açılan Sandık Oranı : % 79,55
Katılım Oranı : % 78,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ SARGIN% 37,855.977
MHPALİ ÖZGAN% 34,695.477
AK PARTİMUSTAFA TAŞTAN% 24,153.814
DİĞER% 1,65260
İYİ PARTİORHAN SENEMOĞLU% 0,78123
YENİDEN REFAHHÜMEYRA AKÇA% 0,4977
SAADETNİHAT UTAŞ% 0,1524
HÜDA PARSERVET ÇAKMAK% 0,0711
DEM PARTİAZAD KAYA% 0,069
BTPMEHMET SORUT% 0,058
ANAPMUSTAFA AKYÜZ% 0,046
DEVA PARTİSİYUNUS EMRE ASLAN% 0,024

Kaynak: AA

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