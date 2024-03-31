MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|334
|Toplam Seçmen
|:
|109.810
|Açılan Sandık
|:
|258
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,25
|Kullanılan Oy
|:
|68.081
|Geçerli Oy
|:
|66.970
|Katılım Oranı
|:
|% 80,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|% 52,17
|34.940
|AK PARTİ
|EYÜP EROĞLU
|% 29,55
|19.787
|CHP
|MURAT YAZICI
|% 9,3
|6.228
|DİĞER
|% 4,77
|3.194
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|% 1,3
|874
|İYİ PARTİ
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|% 1,25
|838
|SAADET
|SELİM IŞIK
|% 0,78
|521
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT AY
|% 0,27
|178
|DEM PARTİ
|GÜLCE VİDİNLİ
|% 0,21
|141
|MİLLET
|HASAN AYDIN
|% 0,16
|108
|BTP
|FATMA MUMCUOĞLU
|% 0,06
|40
|BAĞIMSIZ
|SİNAN TÜRK
|% 0,04
|25
|HÜDA PAR
|HALİS ADIGÜZEL
|% 0,03
|22
|TKH
|GÖKHAN ERBİL
|% 0,03
|21
|ANAP
|MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
|% 0,02
|17
|HKP
|BURCU ADEKA KALKAN
|% 0,02
|12
|YTP
|YAŞAR ÇINAR
|% 0,02
|12
|DSP
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|% 0,01
|7
|HAK-PAR
|NURETTİN KIZILDAĞ
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,08
|Katılım Oranı
|:
|% 82,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YÜKSEL MIRZAOĞLU
|% 52,62
|321
|MHP
|BEKİR ÖZER
|% 46,56
|284
|TİP
|HEVAL DENİZ BOĞA
|% 0,49
|3
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİRAY
|% 0,17
|1
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN ÇETİN
|% 0,16
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÜNER
|% 61,38
|1.445
|MHP
|NAZİF ÇUHACI
|% 38,45
|905
|SAADET
|ALİM DİRİCAN
|% 0,17
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 74,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN BOLAT
|% 47,02
|804
|MHP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 46,08
|788
|İYİ PARTİ
|ŞENEL KORKMAZ
|% 6,08
|104
|YENİDEN REFAH
|METİN KOÇAN
|% 0,35
|6
|BTP
|BİLAL AKYÜZ
|% 0,12
|2
|TİP
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,12
|2
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ŞAŞMAZ
|% 0,11
|2
|ANAP
|AHMET ERENALP
|% 0,06
|1
|SAADET
|OSMAN TOYGUN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,93
|Katılım Oranı
|:
|% 79,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTUĞRUL KARAGÖL
|% 52,99
|6.141
|AK PARTİ
|ÖMER ÇETİN
|% 32,92
|3.815
|İYİ PARTİ
|MELİKE TEPECİK
|% 7,37
|854
|CHP
|COŞKUN TONKAL
|% 4,51
|523
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AKIN
|% 1
|116
|SAADET
|MEHMET ERER
|% 0,74
|86
|HÜDA PAR
|MUSTAFA GÖZEL
|% 0,12
|14
|BTP
|MUSTAFA ENES BAŞARA
|% 0,08
|9
|DEVA PARTİSİ
|KEREM BAĞ
|% 0,07
|8
|DİĞER
|% 0,06
|7
|ANAP
|DİLEK ÖZŞAHİN
|% 0,05
|6
|HKP
|HÜLYA AR
|% 0,05
|5
|TİP
|TÜNAY YAKAR
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47,62
|Katılım Oranı
|:
|% 79,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEMİH TEPEBAŞI
|% 37,91
|3.346
|MHP
|AZMİ YILDIRIM
|% 29,73
|2.624
|CHP
|CEM ÇITAK
|% 15,93
|1.406
|İYİ PARTİ
|ŞAFAK GÜMEN
|% 11,22
|990
|YENİDEN REFAH
|DAVUT BERDİBEK
|% 3,85
|340
|SAADET
|MURAT KEÇECİ
|% 0,66
|58
|ANAP
|GÖKHAN ERGEN
|% 0,15
|13
|BTP
|YUSUF ERASLAN
|% 0,13
|11
|DEVA PARTİSİ
|ALİ BOZDEMİR
|% 0,12
|11
|HKP
|HÜSNE İNAL
|% 0,11
|10
|HÜDA PAR
|EKREM ZEREY
|% 0,1
|9
|MİLLİ YOL
|ERDOĞAN TAŞ
|% 0,09
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,29
|Katılım Oranı
|:
|% 89,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|% 48,49
|1.078
|AK PARTİ
|ERDOĞAN YILMAZ
|% 45,97
|1.022
|CHP
|MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
|% 3,69
|82
|İYİ PARTİ
|TUBA ALOĞLU
|% 1,08
|24
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZ
|% 0,54
|12
|HKP
|TÜRKMEN PALA
|% 0,09
|2
|SAADET
|ÖMERCAN KILINÇ
|% 0,09
|2
|BTP
|DAVUT OKUR
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20,83
|Katılım Oranı
|:
|% 90,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERGÜL ÜNAL
|% 52,19
|464
|AK PARTİ
|KAZIM ELMAS
|% 41,96
|373
|CHP
|GÜLTEKİN YILMAZ
|% 4,5
|40
|BTP
|TURGUT AYDIN
|% 0,56
|5
|SAADET
|RECAİ DEMİRYÜREK
|% 0,34
|3
|YENİDEN REFAH
|MUZAFFER ÇAĞLAR
|% 0,23
|2
|DEVA PARTİSİ
|ATAMAN AY
|% 0,11
|1
|BAĞIMSIZ
|ERGÜN TAVŞAN
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 84,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DAVUT KILIÇ
|% 62,95
|1.422
|AK PARTİ
|HALİL DEMİRKOL
|% 36,83
|832
|YENİDEN REFAH
|MURAT ÇÖRT
|% 0,22
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,01
|Katılım Oranı
|:
|% 85,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ERDEM URAL
|% 39,94
|10.475
|AK PARTİ
|ÜMİT SOYLU
|% 25,01
|6.560
|MHP
|ORHAN YAYLI
|% 23,62
|6.195
|DİĞER
|% 4,7
|1.233
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BAYIN
|% 3,38
|887
|YENİDEN REFAH
|HATİCE AKDOĞAN
|% 0,92
|240
|İYİ PARTİ
|MUAMMER BALOĞLU
|% 0,86
|226
|SAADET
|İBRAHİM TIKAÇ
|% 0,78
|205
|BTP
|DAVUT ALKAN
|% 0,43
|114
|DEM PARTİ
|MUHAMMET EMİN ÖZEN
|% 0,11
|29
|DEVA PARTİSİ
|MERVE CIMBIZ
|% 0,1
|26
|HÜDA PAR
|YAKUP BİNİCİ
|% 0,08
|21
|HKP
|DENİZ BİN
|% 0,07
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,75
|Katılım Oranı
|:
|% 80,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUHSİN YILMAZ
|% 52,48
|254
|AK PARTİ
|KÜBRA SEVER TAŞKIRAN
|% 45,25
|219
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 1,86
|9
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN KARGACIOĞLU
|% 0,41
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79,55
|Katılım Oranı
|:
|% 78,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ SARGIN
|% 37,85
|5.977
|MHP
|ALİ ÖZGAN
|% 34,69
|5.477
|AK PARTİ
|MUSTAFA TAŞTAN
|% 24,15
|3.814
|DİĞER
|% 1,65
|260
|İYİ PARTİ
|ORHAN SENEMOĞLU
|% 0,78
|123
|YENİDEN REFAH
|HÜMEYRA AKÇA
|% 0,49
|77
|SAADET
|NİHAT UTAŞ
|% 0,15
|24
|HÜDA PAR
|SERVET ÇAKMAK
|% 0,07
|11
|DEM PARTİ
|AZAD KAYA
|% 0,06
|9
|BTP
|MEHMET SORUT
|% 0,05
|8
|ANAP
|MUSTAFA AKYÜZ
|% 0,04
|6
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS EMRE ASLAN
|% 0,02
|4
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
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