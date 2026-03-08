Tophane Çeşmesi'ne Ateşli Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tophane Çeşmesi'ne Ateşli Saldırı

Tophane Çeşmesi\'ne Ateşli Saldırı
08.03.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1732'de inşa edilen Tophane Çeşmesi, kimliği belirsiz kişilerin ateşiyle zarar gördü.

I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yaktığı ateş nedeniyle zarar gördü.

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık üç asırdır İstanbul'un önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı'nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş yakıldı. Yakılan ateş nedeniyle özellikle mermer yüzeylerin bazı kısımlarının karardığı görüldü. Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların ve turistlerin tepkisini çekti. Çeşmenin üzerinde oluşan is ve kurumun temizlenmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. Çeşme'nin zarar görmesine neden olan kişinin gözaltına alındığı ve polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

'ÇOK NADİDE BİR ESER'

Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisi Yadigar Murat, "Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisiyim. Çeşmemiz camimizin hemen yanında yer alıyor. Çok nadide bir eser. İstanbul'un üç büyük çeşmesinden bir tanesi, görüldüğü üzere bir sanat abidesi. Burası Tophane Çeşmesi. Düne kadar çeşmemiz burada sağlam duruyordu fakat akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, daha önce bizim camimizde de üç gün üst üste kitaplıkları yıktı, devirdi. Polis çağırdığımızda akli malul olduğu için herhangi bir işlem yapılamayacağını maalesef söylediler. Sanırım yasada böyle bir boşluk var ve bu tarz insanlar bu tarz yapılara zarar verebiliyorlar. Dün gece saatlerinde bizim güvenlik arkadaşımız burada bir alev fark edince hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber vermiş. Şahsı o görmüş. O da artık arada herhalde kaçmış veya kaybolmuş. Buraya müdahale etmişler ama burası oldukça da bir zarar görmüş" dedi.

'BUNLARI BİZ KORUMAZSAK BU ŞEKİLDE OLAYLARA MARUZ KALABİLİYOR'

Murat, "Güvenlik arkadaşımızın söylediği üzere sanırım gece 02.00-03.00 sıralarında olmuş. Burası turistik açıdan yoğun bir bölge. Buraya bir polis noktası konulmasını biz her açıdan çok istiyoruz. Asayiş açısından, kamu düzeni açısından ve bu tarihi eserlerin yoğun olduğu bu bölgeye bir polis noktası muhakkak konulmalı. İstanbul'un üç büyük çeşmesi vardı; Üsküdar Meydanı'nda, Ayasofya'nın hemen yanında ve burası. Çok sanat değeri yüksek eserler. Bunları biz korumazsak bu şekilde olaylara maruz kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR AMA BU DURUM ÇOK KÖTÜ'

Turist Yevhenilla Samilova ise "Ukraynalıyım. Turist olarak Türkiye'ye geldim. İstanbul çok güzel bir şehir ama bu durum çok kötü. Umarım düzeltilir" diye konuştu.

'TARİHİ ESERİMİZİ YAKANLARA HAİN DENİR'

Yusuf Gök de "Tarihi eserimizi yakanlara hain denir. Tarihi eser yakılır mı? Burası torunlarımıza kalacak bir miras. En azından restore edilmesi lazım ama suçlunun da yakalanıp cezasının verilmesi gerekiyor" dedi.

'SOKAKTA KALANLAR ÇEŞMEYİ VE YATAKLARINI DEFALARCA YAKTI'

Sokakta kalanların yakmış olabileceğini belirten Şahin Şık ise "Sokakta kalanlar çeşmenin içine yatak koyarak uyuyorlar. İçki içip sarhoş oluyorlar ve yakmışlar. Burada sürekli rastlanan bir olay. İlk defa olan bir olay değil. Yatak koydukları için çeşmeden su içmeye giden vatandaşlar da mağdur oluyor. Buna nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum ama bir çözüm bulunması lazım. Defalarca yanma olayı oldu, defalarca restore edildi. Genellikle 4-5 senedir gezmeye geliyorum. Bu yıllar içinde bu olaya 4-5 kez rastladım. Sokakta kalanlar çeşmenin kenarına yatak koyuyorlar. Artık alkolün etkisi mi bilmiyorum, çeşmeyi de yataklarını da defalarca yaktılar. Sürekli bu şekilde olması kötü bir iz bırakır. İyi bir olay değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Havacılık, Tophane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tophane Çeşmesi'ne Ateşli Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:10:02. #7.12#
SON DAKİKA: Tophane Çeşmesi'ne Ateşli Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.