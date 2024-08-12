Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi ile yeni bir süreç başlattı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi ile yeni bir süreç başlattı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi ile yeni bir süreç başlattı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi ile yeni bir süreç başlattıklarını açıklayarak, 500 dönümlük bir alanın tahkimatının startını veriyoruz. Eş zamanlı olarak konsept proje çalışmalarımızı da başlatıyoruz. Bu dönem projeyi tamamlayıp Trabzon'un gündeminden çıkarmayı ve denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

12.08.2024 16:23
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TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi ile yeni bir süreç başlattıklarını açıklayarak, "500 dönümlük bir alanın tahkimatının startını veriyoruz. Eş zamanlı olarak konsept proje çalışmalarımızı da başlatıyoruz. Bu dönem projeyi tamamlayıp Trabzon'un gündeminden çıkarmayı ve denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesi Beşirli sahil şeridinde bulunan Gülcemal Rekreasyon alanının 2'nci etap tahkimat çalışmasına start verdi. Proje alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Genç'e, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş eşlik etti.

Gülcemal Projesi'yle ilgili yeni bir adım attıklarını belirten Başkan Genç, "Hepinizin malumu şehrimiz bir deniz şehri. Hemşehrilerimizin bir yakınması olmuştu. Sahil yoluyla beraber denizle bağımız birazcık kesintiye uğradı şeklinde. Bu nedenle biz deniz şehrinde hemşehrilerimizin denizden daha çok istifade edebilmesi anlamında Gülcemal projesinin başlangıcını yapmıştık. Önceki dönemde 250 dönümlük kısmın tahkimat işlemleri tamamlandı. Raylı sistemden sonra olmazsa olmaz bu dönem projelerimizden. Bizim için aslolan 800 dönümlük bir alanı süratle tamamlamak" dedi.

'TRABZON GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ'

Başkan Genç, amaçlarının vatandaşları denizle bütünleştirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu proje tamamlandığında çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilerimize hitap edecek. Konsept proje çalışmaları da eş zamanlı olarak başlıyor. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız şehrimizin evladı Abdulkadir Uraloğlu, kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli il başkanımızla bu işin üzerinde durduk. Bu dönem artık Trabzon'un gündeminden çıkaralım ve denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturalım istedik. Bu düşüncenin sonucu olarak da bugün 'bismillah' deyip kalan 500 dönümlük bir alanın tahkimatının startını veriyoruz. Karayolları bölge müdürümüzle de yakinen bu süreci yürüttük. Bir mutabakatla birlikte bugün 500 dönümlük alanımızın tahkimat işinin başlangıcını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eş zamanlı olarak konsept proje çalışmalarımızı da inşallah sürdüreceğiz. Şu anda denizi göremez halde bulunduğumuz, yoldan kot olarak yükselen alanı da düzenleyeceğiz. Ardından da konsept projemizi inşallah burada hayata geçireceğiz."

'ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Raylı sistemle beraber hemen ikinci olarak verdiğimiz sözü inşallah bu dönem hayata geçirmek için büyük bir gayreti ortaya koyacağız. Önemli ve maliyetli bir iş. Bütün bu hizmetlerin banisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin evladı olan çok kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza özellikle buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli milletvekillerimizle, il başkanımızla beraber süreci yönetiyoruz, yürütüyoruz; teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımıza, teşkilatımıza, yöneticilerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve yapımcı firmamıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum."

TURİZME KATKI SUNACAK

Proje tamamlandığında şehrin yeni bir cazibe merkezine kavuşacağını vurgulayan Başkan Genç, "Mutlak surette çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize hitap eden konsept lunaparklar olacak. İkincisi şehre gelen ziyaretçilerimiz özellikle körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan, diğer ülkelerden çocukları ile gelen turistler var. Çok şükür şehrimize güzel bir akvaryum kazandırdık. Bu tür alanların fazla olmasını istiyorlar. Dolayısıyla turizme de hitap etmesi bakımından çok kıymetli. Onlar için de aynı şekilde lunapark tarzında, diğer üniteleriyle beraber eğlence alanlarını hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'BİYOLOJİK ARITMANIN STARTINI VERECEĞİZ'

Koku soruna kalıcı çözüm bulacaklarını da belirten Başkan Genç, "Şu anda atık sularımızın teknik drenaj sistemi bu projeye entegre bir şekilde sürdürülecek. Trabzon'umuzda inşallah bu koku işini tamamen yok edeceğiz. Biyolojik arıtmanın startını vereceğiz. Şu anda proje çalışmalarını başlatıyoruz. Bunu da ilk kez buradan ifade edeyim. Trabzon'umuz artık bu drenaj sistemiyle beraber denize ulaşan atık sulardan kurtulacak. Biyolojik arıtma konusunda yer çalışmasında yine Karayolları Müdürlüğü'müzle beraber bir proje dahilinde çalışıyoruz. İnşallah bu işi de bu dönem kalıcı olarak çözmek istiyoruz. Bunun şehrimiz adına da şehrimizin geleceği adına da belki yapacağımız en hayırlı iş olduğunu düşünüyorum" dedi.

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: DHA

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