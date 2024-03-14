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Trabzon'da motosiklet tutkusuyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Arslan, 8 yılda 20'den fazla ülke gezdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Arslan'ın motosiklet sevgisi 14 yaşındayken babasının aldığı motosikletle başladı. 18 yaşından sonra motosikletiyle yurt içinde 60 il gezen Arslan, 2015'ten itibaren yaz tatillerinde motosikletiyle yurt dışına seyahat etti.

Kiraladığı garajda bisiklet ve farklı modellerdeki 5 motosikletine adeta gözü gibi bakan 61 yaşındaki Arslan, 8 yılda Macaristan'dan Hindistan'a, Ukrayna'dan İran'a kadar 20'yi aşkın ülke gezdi.

Bisiklet sürmek ve dağcılık gibi hobilerinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Fotoğraf ve Sinema Bölümünü 2022'de tamamlayan 36 yıllık hekim Arslan, gittiği ülkelerde çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

2 çocuk babası Arslan, AA muhabirine, fırsat buldukça gezdiğini, geçen yıl Doğu Avrupa ülkelerine gittiğini söyledi.

Arslan, son yıllarda yalnız seyahat ettiğini belirterek, "Birlikte gideceğiniz kişiyle takvim günlerini ayarlamanız genelde mümkün olmuyor. Tek gidince insan daha serbest, daha özgür oluyor. Orada yemek yemek, istediğiniz yerde kalmak istiyorsunuz. Daha keyifli oluyor." dedi.

Arslan, bugüne kadar Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, İran, Pakistan, Hindistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan ve Makedonya gibi ülkeleri gezdiğini ifade ederek, "Genellikle dağ veya çöllere gidiyorum. Pek şehirlere uğramayı sevmiyorum, bir aylık iznim var ama bu tür gezilere zaman yetmiyor." diye konuştu.

Hedefi Doğu Afrika ve Güney Amerika'yı gezmek

Türkiye'de de birçok ili motosikletiyle gezdiğini kaydeden Arslan, "Türkiye'den kara yoluyla şu anda geçiş yok ancak hedefimde Doğu Afrika ve Güney Amerika'yı gezmek var." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Arslan, yurt dışı gezileri sırasında kimi zaman hastalara müdahale etmek zorunda kaldığını aktararak, Kazakistan çölündeki ıssız bir istasyonda bilinci kapalı kamyon şoförüne müdahale ettiğini, çölde yakın yerleşim olmadığı için en yakın yerden ambulans gelinceye dek neredeyse 2 saat hastanın yanından ayrılamadığını anlattı.

Gezilerin en güzel tarafının yeni dostluklar edinmesi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Her ülkeden pek çok dostum var. O kadar güzel dostluklar kuruluyor ki ziyaretime gelenler de oldu, Trabzon'da ağırladık. Trabzon'a gelen motosikletçiler genellikle sosyal medyadan duydukları ve beni de tanıdıkları için uğramadan geçmiyorlar. Pek çok insan buraya uğrayıp gidiyor." dedi.

"Bilinmedik yerlere gitmeyi seviyorum"

Arslan, gezileri öncesinde uzun süreli hazırlık yapmadığını belirterek, "Bilinmedik yerlere gitmeyi seviyorum. Lüks yerlerde yemiyorum, sokakta yiyorum, yerel halk nerede yiyorsa orada yiyorum. Belli bir planım yok, bazen yatacak yer de bulamıyorum ama yaşıyorum." diye konuştu.

Savaş döneminde Ukrayna'ya gittiğini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Benden başka turist de yoktu. Gümrük görevlileri 'Niye geliyorsun, savaş var.' dediler. 'Size yardım etmeye geldim.' dedim ve ülkeye girdim. Ukrayna'nın batı tarafına gittiğim için çok da savaş ortamı yoktu. Fakat ayrıldığım günün gecesi oraya bomba düşmüş, ben daha sonra öğrendim. Benim kaldığım otelin yakınlarında 10 kişi ölmüş, tamamen tesadüf. 2018'de de Pakistan'daki seçimlerde buna benzer bir olay yaşamıştım. Kaldığım otelde güvenlik görevlilerinin izniyle hareket edebiliyordum, şampuan almak için bile özel izin ve 2 güvenlik görevlisiyle gidip almıştım. Oradayken de yakın bir yerde bulunan pazar yerine bomba atılmış, 35-36 kişi ölmüştü."

Arslan, hekimliğin zevkli bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Zevkle çalışıyorum. Her zaman öğrencilerime de onu söylüyorum. Zor bir işi yapıyoruz. Son yıllarda daha da zorlaştı bu iş ama çok keyifli." dedi.