Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

Trabzon ve çevre illerde İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları kınandı

Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

07.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, bugün İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı olduğunu anımsatarak, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve davayı savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığına işaret eden Mumcu, "Uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır." dedi.

İlçe belediye başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasının ardından İsrail'in Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çeken sergi gezildi.

Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırılara karşı verdiği tepkilerin yer aldığı video da izlendi.

Rize

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığını söyledi.

Filistin'in, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu vurgulayan Katmer, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.

Basın açıklamasına, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve partililer katıldı.

Ordu

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Fatih Tanrıverdi, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında, İsrail'in başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

İsrail'in, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Tanrıverdi, "İsrail kurulduğu günden bu yana Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır." diye konuştu.

Gümüşhane

Fatih Parkı'nda toplanan AK Parti İl Başkanlığı üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in bir yıldır Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının üzerinden bir yıl geçtiğini kaydetti.

İsrail'in işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için 7 Ekim'i bahane ettiğini aktaran Şeyhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz, 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü."

Şeyhoğlu, Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.

Basın açıklamasına, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Artvin

AK Parti Artvin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan il başkanı Tahtalı, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılarda bir yılın geride kaldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirten Tahtalı, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığını, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu ifade etti.

Giresun

Giresun'daki basın açıklaması da AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını okuyan İl Başkan Yardımcısı Pınar Unat, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistin'i ve savunmasız sivilleri hedef aldığını söyledi.

Unat, Filistin'in sadece bir coğrafya, bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığına işaret ederek, "Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Gümüşhane, Politika, AK Parti, Filistin, trabzon, Giresun, Artvin, İsrail, Güncel, Gazze, Ordu, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 16:42:40. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.