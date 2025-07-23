Trafik cinayeti: Eski sevgiliye müebbet hapis - Son Dakika
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Trafik cinayeti: Eski sevgiliye müebbet hapis

Trafik cinayeti: Eski sevgiliye müebbet hapis
23.07.2025 11:19
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Kayseri'de eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu'nu takip ederek ölümüne neden olan Enes Satılmış'a müebbet hapis cezası verildi.

KAYSERİ'de, eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu'nu (19) takip edip, şerit ihlali yaparak aracını sıkıştırmasıyla ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Enes Satılmış'a (19) verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada müebbet hapse çıktı. Sanık avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosyanın geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi yaptığı incelemede, itiraz taleplerinin esastan reddine karar vererek müebbet hapsi onadı.

Kaza, 13 Eylül 2022'de Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde meydana geldi. Enes Satılmış yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu'nun kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonetle çarpıştı. Sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Enes Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölen sürücü Şeyda Kocaoğlu'nun ailesinin, kazaya karışan Enes Satılmış'ın, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları attığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanık Satılmış hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 Mart 2023'te görülen davanın karar duruşmasında sanık Enes Satılmış, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocaoğlu'nun şikayetçi ailesinin avukatları Bengü Bilgin ve Ayşegül Kocaoğlu'nun itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, dosyada bozma kararı verdi. Ceza dairesi, bozma kararında sanığın olası kastla hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık Enes Satılmış, 20 Kasım 2023'te yeniden hakim karşısına çıktı. Salonda Şeyda Kocaoğlu'nun şikayetçi babası Serkan Kocaoğlu ve avukatları hazır bulundu. Sanık Satılmış, "Takip amacım olsa önüne neden geçeyim? Sol şeritte hızlıca gidiyordum. Arkamdan araç geldiğini görünce yol verdim. Asla şeridimden çıkmadım. Şeyda ile 3 yıl birlikteliğimiz oldu ama bu sürede nereden baksanız 30 defa ayrılmışızdır. Attığım mesajlar ayrılık mesajlarıydı. Hiçbir zaman öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bugüne kadar kılına dahi zarar vermedim. Ben böyle bir şey yapacak insan değilim. 1 yıldır eğitimimden geri kaldım. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Kızını kaybeden baba Serkan Kocaoğlu ise "Bu olay bir trafik kazası değildir. Bu bir cinayettir. Evet kızım kendisini seviyordu. Sanık, kızımı tehdit etmiştir. Kızımın ehliyeti varken, sanığın olay tarihinde ehliyeti yoktur. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış'ı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığın eylemini 'olası kastla' işlediğine hükmedilerek indirim uygulanıp cezası müebbede düştü. Heyet, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi ise uygulamadı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Sanık avukatı, yerel mahkeme ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Bu kararın ardından sanık Satılmış'ın cezası onanarak kesinleşmiş oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik cinayeti: Eski sevgiliye müebbet hapis - Son Dakika

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