Trafik Uyarıları ve Bakım Çalışmaları - Son Dakika
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Trafik Uyarıları ve Bakım Çalışmaları

Kara yollarında bakım nedeniyle trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi.

24.10.2024 09:49
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometrelerinde üst geçit çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Soma Kavşağı Üst Geçit Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde kavşak kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahtan gerçekleştiriliyor. Otoyolun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 1-9. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımına gidilerek, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 132-134. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük devlet yolunun 38-41. kilometrelerinde Osmangazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Kızılkaya-Burdur- Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD tarafından yaptırılan üst geçit dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15-17. kilometrelerindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nde gerçekleştirilen derz onarım çalışması sebebiyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Sivas-Kangal- Gürün ayrımı yolunun 51-53. kilometrelerinde Yağ Donduran Tüneli'nin Malatya-Sivas istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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