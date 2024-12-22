Trafik Uyarısı: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında devam eden çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

22.12.2024 09:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometreleri taşıma yolunda, bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme-2 çıkış gişesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları sebebiyle yıl sonuna kadar ulaşım 1 numaralı çıkış gişesinden devam edecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz köprülü kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılacak, ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde Konya Çevre Yolu'nun köprülü kavşak yapımı, Seydikemer- Söğüt yolunun 15-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü araç alt geçidinin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit trafiğe kapatılıyor, ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.

Mersin- Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında, köprü genleşme derzleri onarımı dolayısıyla trafik, Liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan ayrımı- Hani yolunun 52-53. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak ve kontrollü şekilde devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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