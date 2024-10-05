Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Beklentiler - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Beklentiler

Yolda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden yavaş gitmeleri ve işaretlere uymaları istendi.

05.10.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yenikent - Temelli Projesi'ndeki K-12 köprüsü (Kol-6) imalatlarına ait köprü çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma Ankara istikametinde gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Ankara - Konya yolunun 0 - 68. kilometrelerinde Konya - Ankara istikametinde asfalt yolun üstyapısındaki çatlakların onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde çalışma yapılan kesimlerde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Saray- Lüleburgaz kavşakları 105-110. kilometrelerinde arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşaklarında bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü trafik işaretlemesi ve bant aktarılması yapılacağından trafik akışı karşı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya- Isparta yolunun 24- 25. kilometrelerinde Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde aydınlatma çalışmaları yapılacağından ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrolü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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