Trafikte Yavaş Gidiş ve Uyarılar - Son Dakika
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Trafikte Yavaş Gidiş ve Uyarılar

Yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi ve işaretlere uyulması önem taşıyor.

03.02.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 31-37. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir yönünde bant aktarması yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Manavgat- Alanya yolunun 2-6, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane- Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışması sebebiyle Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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