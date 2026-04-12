Trafikteki kavgada ölen emekli öğretmenin davasında aileyi, mezun ettiği öğrencisi savundu

GİRESUN'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada, emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'a (68) yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu'nun (38) tutuklu yargılandığı dava dosyasına delil olarak giren 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile olay anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Duruşmada müşteki avukatlarından Melike Gürcüoğlu'nun, doktor kızının tedavisiyle kanseri yenen Coşkun'un, emekli olmadan önce son mezun ettiği öğrencilerinden biri olduğu belirtildi. Mahkemede, öğretmeninin çok iyi bir insan olduğunu ve ülkeye yararlı birçok evlat yetiştirdiğini söyleyen Gürcüoğlu, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Kaza, geçen yıl 16 Kasım'da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Coşkun, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü İhtiyaroğlu, işlemleri sonrası tutuklandı. Yakalandığı akciğer kanseri hastalığını, kızı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavisi sonrası kazadan 1 hafta önce yenip sağlığına kavuşan Coşkun, Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

KUŞAK ATLAMADAN KARATEYİ BIRAKMIŞ

Hasarlı kaza sonrası yaşanan kavgada Abdullah Coşkun'a yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Giresun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan İlhan İhtiyaroğlu'nun suçlamaları reddederek, iddianamede yer alan lisanslı karateci olduğu ve vücut geliştirme sporu yaptığı bilgisine yönelik, çocuk yaşlarda kısa süre gittiği karate kursunu, kuşak atlamadan bıraktığını, hastanedeki özel güvenlik personeli görevinde sabit çalıştığını, hareketli kalabilmek için de haftada 2 kez fitness yaptığını söyledi.

DELİL SAYILAN SES KAYDI VE GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

112 Acil Çağrı Merkezi'nden alınan 3 farklı ses kaydıyla olay sırasında yoldan geçen bir yolcu otobüsüne ait araç içi kamera görüntüsü de dava dosyasına delil olarak girdi. 112 görüşmesinde, taraflar arasındaki tartışmanın bir bölümü ile yaşanan arbededeki bağırma sesleri duyulurken, otobüs kamerasında ise kazanın hemen sonrası yaşanan anlar yer aldı. Olay günü kullanılan cep telefonunun, kolluk tarafından muhafaza altına alınan eşyalar arasında yer aldığına dikkati çeken Coşkun ailesinin avukatları, kazada araçta bulunan görgü tanıklarından tutuklu sanığın eşi Gamze İhtiyaroğlu'nu kastedip, "İlhan dur, İlhan yapma, İlhan adam öldü" şeklinde söyleminin 112 ses kayıtlarına yansıdığını söyledi. İddiaya yönelik Gamze İhtiyaroğlu, öne sürülen ifadeleri hatırlamadığını belirtti.

MUZUN ETTİĞİ ÖĞRENCİSİ SAVUNDU

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Duruşmada müşteki avukatlarından Melike Gürcüoğlu'nun Abdullah Coşkun'un, emekli olmadan önce son mezun ettiği öğrencilerinden biri olduğunu belirtildi. Gürcüoğlu'nun, Abdullah Coşkun'un son görev yeri Ordu'da Meçhul Asker İlköğretim Okulu'ndan 2012 yılında mezun olduğu bildirildi.

İlkokul öğretmeni Coşkun'un, çok iyi bir insan olduğunu ve ülkeye yararlı birçok evlat yetiştirdiğini söyleyen Gürcüoğlu, duruşma boyunca yaşanan olaya ilişkin hiçbir pişmanlık ifadesinde bulunmadığını, aileye başsağlığı dilemediğini ve acıya karşı hassasiyet göstermediğini öne sürdüğü sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Sanık hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunan bazı çalışma arkadaşlarının, ifade vermekten çekindiklerini belirten Gürcüoğlu, İlhan İhtiyaroğlu'nun son çalıştığı iş yerindeki özlük dosyasının kapsamlı incelemesini de önerdi.

TARAF AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Tutuklu sanığın avukatı Hicran Akkaya Şenol, yaptığı yazılı açıklamada müvekkilinin yardım refleksi gösterdiğini savunarak, "Söz konusu kayıtlar göstermektedir ki; olayda, kamera ve eş zamanlı ses kayıtları, karşı tarafın müvekkilden önce araçtan indiğini, akabinde normal şekilde araçtan inerek 112 Acil hattını aradığını, bu esnada yaratılmak istenen algının tersine müvekkile bir saldırının mevcut olduğunu, müvekkilin karşı tarafın kalp atağı geçirmesi üzerine bu kez yardım için 112'yi tekrar arayarak yardım sağlama refleksiyle hareket ettiğini göstermektedir. Dosyada mevcut Adli Tıp raporu ise vefatın iddia edildiği gibi darp sonucu değil, mevcut kalp rahatsızlığına bağlı olarak gerçekleştiğini açıkça göstermektedir" dedi.

'EMSAL NİTELİKTE KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Müşteki avukatlarından Çağdaş Tarık Taner ise emsal niteliğinde karar beklediklerini belirterek, "Duruşma anında sanık tarafından en ufak bir pişmanlık belirtisi görmemek, üstüne alaycı tavırlarla mimikler yapılması müvekkillerimin acısını daha da arttırmıştır. Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmaları gerçeği yansıtmamaktadır. Otopsi görüntüleri Abdullah öğretmenin kafasına minimum 5 öldürücü darbe aldığını kanıtlamaktadır. Bu darbeler ciddi kanamalara sebep olmuştur. Kendisinden 30 yaş büyük ve kendini savunamayacak birine karşı aracının önünü keserek böylesine şiddetle saldırması, bir cana sebep olmuştur. Bu olay tüm Türkiye'nin kalbinde derin bir acı yaratmıştır. İnanıyoruz ki yargılamanın sonucunda sanık hak ettiği cezayı alacak, kamunun ve mağdur ailenin vicdanı bir nebze olsun rahatlayacak ve toplumda bu tip saldırıların azalmasına vesile olacak emsal nitelikte bir karar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.