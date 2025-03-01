Trump'a Avrupa'dan Tepkiler ve Orban'dan Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'a Avrupa'dan Tepkiler ve Orban'dan Teşekkür

Zelenski'nin Trump ile tartışmasının ardından Avrupa ülkelerinden destek ve Orban'dan teşekkür geldi.

01.03.2025 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)-ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'da yaptığı  tartışmanın ardından Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya destek açıklamaları devam ederken, Macaristan Başbakanı Victor Orban Trump'a teşekkür mesajı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki görüşmesinde yaşanan tartışmaya Avrupa Birliği(AB) ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, sosyal emdya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna Avrupa'dır! Ukrayna'nın yanındayız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,"Sizin onurunuz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor... Siz asla yalnız değilsiniz Sayın Başkan Zelenskiy" değerlendirmesini yaptı.

Almanya'nın yeni şansölyesi olma ihtimali yüksek olan Friedrich Merz de, "Bu korkunç savaşta asla saldırganla kurbanı birbirine karıştırmamalıyız" dedi.

Fransa, Polonya, İspanya, İrlanda, İzlanda, Almanya, Litvanya, Moldova ve İsveç'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa lideri de Ukrayna'ya desteklerini dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Ukrayna'ya verilen desteğin tersine Başkan Trump'a teşekkür etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cuma günü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a "barış için cesurca" durduğu için teşekkür etti.

Orban x hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü adamlar barış yapar, zayıf adamlar savaş yapar. Bugün Başkan Donald Trump barış için cesurca durdu. Bir çokları için hazmetmesi zor olsa bile. Teşekkürler Sayın Başkan!"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Viktor Orban, Beyaz Saray, Macaristan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a Avrupa'dan Tepkiler ve Orban'dan Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:51 Rusya’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi
23:21 Trump’la kavgasının ardından Zelenskiy’e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
22:58 Zelenskiy’den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump’a bomba gönderme Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme
22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
10:01 Kerem Demirbay’dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
10:01 2024 yılı büyüme oranı belli oldu 2024 yılı büyüme oranı belli oldu
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 03:29:51. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'a Avrupa'dan Tepkiler ve Orban'dan Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.