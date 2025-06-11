Trump İran Nükleer Anlaşmasından Şüpheli - Son Dakika
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Trump İran Nükleer Anlaşmasından Şüpheli

11.06.2025 15:47
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Trump, İran'la nükleer anlaşmanın olasılığından daha az emin olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmaya varılacağı konusunda birkaç ay öncesine göre "daha az emin olduğunu" belirtti.

Trump, New York Post gazetesine verdiği demeçte, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağını açıklanmasının ardından Trump, Tahran'ın nükleer anlaşmaya varılmasını "erteliyor gibi göründüğünü" savundu.

Trump, İran tarafında anlaşmaya varma konusunda aynı hevesi göstermediğini belirterek, "Onlara bir şey oldu. Bilmiyorum." ifadesini kullandı.

İran'ın uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmesi konusunda şüpheleri olduğunu vurgulayan Trump, "Birkaç ay öncesine göre daha az eminim." dedi.

Anlaşmaya varılmasa dahi "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini" dile getiren Trump, "Ama bunu savaşmadan, insanlar ölmeden yapmak daha güzel olurdu. Bence hata yaparlar ama göreceğiz. Sanırım bunu bize zaman gösterecek." görüşünü paylaştı.

Öte yandan Trump, İran tarafının anlaşmaya sıcak bakmamasında Çin'in rolü olduğu iddialarını reddederek, "Belki de anlaşma yapmak istemiyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Musk'la uzlaşabilirim"

Trump, vergi indirimi tasarısına yönelik sert eleştirileri nedeniyle arasının açıldığı iş insanı ve eski kıdemli danışmanı Elon Musk hakkında da açıklama yaptı.

Musk'a karşı kötü duygular beslemediğini, sadece aralarında yaşanan tartışmadan dolayı şaşkın olduğunu belirten Trump, "Hayal kırıklığına uğradım. Ama olan oldu. Böyle şeyler olur. Onu hiçbir şey için suçlamıyorum." diye konuştu.

Trump, yaşadıkları tartışma sonrası Musk'la uzlaşıp uzlaşmayacağına yönelik soruya ise "Sanırım yapabilirim." yanıtını verdi.

Los Angeles gösterileri

Trump, Los Angeles gösterilerinde ABD bayrağını yakanların bir yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini savundu.

California Valisi Gavin Newsom'u tutuklatıp tutuklatmayacağıyla ilgili soruya Trump, teorik olarak Newsom'un suçlanabileceğini, çünkü görevini ihmal ettiğini belirtti.

Trump, California eyaletine bağlı Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan yangınlarda da Newsom'un görevini yerine getiremediğini öne sürdü.

Önceki başkanlık döneminde bugün Los Angeles'ta devreye soktuğu Ulusal Muhafızlar'ı kullanmanın daha zor olacağını belirten Trump, "Önceki başkan ve başkanlık dönemi o kadar kötüydü ki, (ilk dönemi) o zaman yapamayacağım şeyleri şimdi yapabiliyorum." dedi.

Trump, Biden döneminde ülkeye giriş yaptığını belirttiği 21 milyon insanın çoğunun ABD'de olmaması gerektiğini savunarak, "Onlar dünyanın dört bir yanındaki hapishanelerden ve cezaevlerinden geliyorlar. Akıl hastanelerinden geliyorlar. Neden böyle yaptı? Kimse bunu anlayamaz." yorumunda bulundu.

Putin'le görüşmede herhangi bir sonuç alınamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşmasına ilişkin de değerlendirme yapan Trump, savaşın bitirilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Trump, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bunun gibi bir şeyin olmadığını, Putin ile görüşmesinin iyi geçtiğini ancak herhangi bir sonuç alınmadığını kaydetti.

Müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini ancak "bombalanmaması gereken yerlerin saldırıya uğramasının" bu gelişmeyi baltaladığını dile getiren Trump, "Bunun bizi nasıl etkilediği açısından bakarsak, mesele para değil. Çok para ama ben Orta Doğu'dan dört günde 5,1 trilyon dolar geri getirdim." ifadelerini kullandı.

İHA'lar "yeni silah tercihi"

İnsansız hava araçlarının (İHA) "yeni silah tercihi" olduğuna dikkati çeken Trump, Rusya- Ukrayna'da bir "İHA savaşı" olduğuna işaret etti.

Trump, İHA'ların "hız ve zeka" konusunda inanılmaz olduğunu belirterek, "Şu anda yaşanan savaşa bakarsanız, iki tarafın da hiç tahmin edilemeyecek bir seviyede İHA kullandığını görürsünüz." dedi.

İHA'ları yasaklayıp yasaklamayacağı sorulduğunda ise Trump, "(İHA'ların) Yasaklanabileceğini düşünmüyorum. Ama yapılabilecek şeyler var. Gelen uçaklara çok dikkat edilmeli." diye konuştu.

Çin ile müzakereler

Trump, Çin ile ticari müzakereler konusunda çalışıldığını ifade etti.

Çin ile anlaşmanın "her zaman zor olduğunu" dile getiren Trump, "Müzakerecilerimize karşı büyük başarılar elde ettikleri için biraz şımarıklık yapıyorlar, evet ama bazı gelişmeler var. Başkan Şi ile çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

"Biden böyle bir testi yapsaydı, ikinci ya da üçüncü soruyu geçemezdi"

ABD Başkanı Donald Trump, bir zihinsel yetenek testinde "çok başarılı" bir sonuç aldığını belirterek, "Ben bu testi yapan tek başkanım. Doktorlar da bunu doğruladı." diye konuştu.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna işaret ederek, "Biden böyle bir testi yapsaydı, ikinci ya da üçüncü soruyu geçemezdi. Çok iyi bir sonuç alamazdı." ifadelerini kullandı.

"Yaptıkları asla unutulmamalı. Umarım, suçlu olarak yaptıklarının bedelini öderler"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Başkan adına belgeleri imzalamak için kullanılan "auto pen" (otomatik imza cihazı) üzerinden, Biden yönetimindeki bazı yetkilileri de hedef aldı.

Trump, bu kişilerin eylemlerinin ülkeye zarar verdiğini ifade ederek, "Yaptıkları asla unutulmamalı. Umarım, suçlu olarak yaptıklarının bedelini öderler. Bu benim vereceğim bir karar değil ama başka insanlar buna karar verecek ve umarım gereken cezayı alırlar." dedi.

"Eğer seçimlere hile karıştırılmasaydı" ve kendisi savaşın başladığı dönemde ABD başkanı olsaydı savaşın olmayacağını söyleyen Trump, "Savaş olmazdı. İsrail ile savaş olmazdı. Bir sorun olmazdı çünkü İran'ın parası yoktu. Beş parasızdı. Hamas ya da Hizbullah'a para vermiyorlardı. Ülkemizin tarihindeki en utanç verici anlardan biri olan Afganistan utancı yaşanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump ayrıca, görev süresinde orduyu baştan inşa ettiğini, Biden yönetiminin o dönemki teçhizatın çoğunu Afganistan'a verdiğini ileri sürdü.

Biden yönetiminin bu hamlesini "Bu gördüğüm en çılgınca şey." şeklinde ifade eden Trump, orduyu yeniden güncellemeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump İran Nükleer Anlaşmasından Şüpheli - Son Dakika

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