Trump, suikast girişiminin ardından halk karşısına çıktı - Son Dakika
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Trump, suikast girişiminin ardından halk karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılan Trump, alkışlar ve çığlıklarla karşılandı. Trump'ın yanında başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı. Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucunda 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

16.07.2024 05:19
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NEW Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı.

Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı.

Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.

Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, suikast girişiminin ardından halk karşısına çıktı - Son Dakika

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