New York Mahkemesi Yargıcı, \'Sus payı\' davasında Trump\'a vereceği cezayı açıkladı

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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan,Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında cezanın 10 Ocak'ta yapılacağını bildirdi. Merchan, Trump'ın duruşmaya sanal ortamda veya bizzat katılabileceğini belirtti.

TRUMP'A KOŞULLU TAHLİYE VERECEĞİNİ İMA ETTİ

Yargıç Merchan, yayımladığı yazılı kararında "Sadece bu meseleye kesin bir çözüm getirilerek adaletin çıkarları gözetileceğini" kaydederek, Trump'ın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada cezasının belirleneceğini bildirdi. Merchan, kararda, hapis cezası yerine Trump'a bir daha tutuklanmaması durumunda davanın düşürülmesini öngören koşullu tahliye cezası vereceğini ima etti.

AĞIR SUÇLARDAN HÜKÜM GİYEN İLK BAŞKAN OLACAK

Yargıç Merchan'ın bu kararı, 20 Ocak'ta devir teslim töreni ile Beyaz Saray'a çıkacak olan Trump'ın ağır suçlardan hüküm giyerek göreve başlayan ilk başkan olma yolunda olduğu şeklinde değerlendirildi. Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te Yargıç Merchan'a resmi başvuruda bulunarak müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak Merchan, seçilmiş başkanın davasının düşürülmesi başvurusunu reddederek Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğuna hükmetmişti.