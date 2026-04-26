Trump'a saldırı girişiminde gazeteciler kaosun ortasında içki şişelerini çaldı
Trump'a saldırı girişiminde gazeteciler kaosun ortasında içki şişelerini çaldı

26.04.2026 10:41
ABD’de Beyaz Saray Muhabirler Derneği Yemeği’nde yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Saldırı sonrası ortaya çıkan görüntülerde bazı gazetecilerin masalardaki içki şişelerini çaldığı bazılarının ise fotoğraf çektiği anlar tepki topladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk kez başkan sıfatıyla katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimi, Washington Hilton Oteli’nde büyük paniğe yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve üst düzey yetkililer güvenlik ekipleri tarafından salondan tahliye edilirken, olay sırasında bir gizli servis görevlisi kurşun geçirmez yeleğine isabet eden mermiyle yaralandı.

KARGAŞADA İÇKİ ŞİŞELERİNİ GÖTÜRDÜLER

Güvenlik alarmının ardından salonda büyük kargaşa yaşandı. Saldırı sonrası sosyal medyada yayılan görüntülerde davetlilerden bazıları panikle çıkışa yönelirken, bazı kişilerin masalarda bulunan içki şişelerini aldığı görüldü. Görüntülerde bazı davetlilerin şişeleri yanlarına aldığı, bazılarının ise bu anları fotoğrafladığı görüldü. Öte yandan saldırının ardından bazı basın mensuplarının da güldüğü anlar dikkat çekti. 

ORGANİZASYON YARIDA KESİLDİ

Silah seslerinin ardından güvenlik güçleri salona müdahale etti. Etkinlik yarıda kesilirken, Trump ve beraberindeki isimler güvenli alana götürüldü. Saldırı girişiminin ardından salonda yaşanan şişe görüntüleri, sosyal medyada “panik anlarında skandal davranış” yorumlarına neden oldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 12:08:21.
