TSK'nın envanterindeki yerli ve milli sistemler Edirne'de sergilendi
TSK'nın envanterindeki yerli ve milli sistemler Edirne'de sergilendi

26.03.2026 14:09
Edirne'de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker'in katılımıyla, Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silah sistemleri "Trakya Yerli ve Milli Sistemleri Edirne'de buluşuyor" etkinliği kapsamında sergilendi.

Selimiye Meydanı'ndaki program Selimiye Camisi müezzini Ozan Ceco'nun Kur'an tilaveti ve vaiz Ömer Doğan'ın şehitlere ettiği dua ile başladı.

Daha sonra kürsüye çıkan Edirne Valisi Yunus Sezer, 113 yıl önce yazılan büyük destanın önünde saygıyla eğilmek için toplanıldığını söyledi.

Balkan Savaşları'nın Türk tarihinin en ağır imtihanlarından biri olduğunun altını çizen Sezer, "Balkan Harbi yokluğa karşı direnişin, açlığa karşı sabrın, umutsuzluğa karşı imanın sınandığı mukaddes bir direniş ve bir varoluş mücadelesidir." dedi.

Vali Sezer, "Osmanlı'nın ikinci başkenti, Sinan'ın mührü, Türkün Avrupa'daki asil yüzü, şehirlerin sultanı" olarak nitelediği Edirne'nin 1913 yılında boynunun büküldüğü tüm yurdun bağrına kor ateş düştüğünü ifade etti.

"Vatan imkansızlıklar içinde bile terk edilmeyecek kadar kutsaldır"

Edirne'yi kahraman silah arkadaşlarıyla Mehmet Şükrü Paşa'nın yokluklar içinde onurluca 155 gün savunduğunu anımsatan Vali Sezer, şunları kaydetti:

"113 yıl öncesine o dondurucu ve o kapkaranlık kışa gittiğimiz zaman 155 gün boyunca dünyayla bağı koparılmış, dört bir yanı ateş çemberi içerisine alınmış, üzerinde binlerce merminin yağdığı ama yine de eğilmeyen bir şehirden bahsediyoruz. Dışarıda amansız bir düşman, içeride ise ondan acımasız olan açlık, hastalık ve kimsesizlik. Öyle çaresizlik ki bu ekmek bitmiş, ilaç bitmiş, mühimmat tükenme noktasına gelmiş."

İşte tam o noktada tarihin akışına göğüs geren imkansızlığı lügatinden silen bir isim Mehmet Şükrü Paşa ve kahraman silah arkadaşları ve kahraman bir şehir. Şükrü Paşa ve kahraman askerlerinin bize bıraktığı vasiyeti gençlere ben de hatırlatmak istiyorum. Vatan imkansızlıklar içinde bile terk edilmeyecek kadar kutsaldır. Edirne müdafi Mehmet Şükrü Paşa olmak üzere memleketin her karışında toprağını kanlarıyla sulayan tüm aziz şehitlerimizi, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz arkadaşlarını sonsuz bir saygıyla selamlıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

"Ordumuza yürekten sahip çıkmamız gerekiyor"

Sezer, 1913 yılında eksikliği hissedilen ne varsa bugün Türk mühendislerinin zekası, Türk işçiliğinin alın teriyle ortaya konduğunu vurguladı.

Dünyanın yeniden uçuruma sürüklendiği, etrafın ateş çemberince sarıldığı, güçlünün zayıfı hiçbir kural tanımadan ezdiği büyük bir sınavdan geçildiğine işaret eden Sezer, "Bugün yaşadıklarımızdan ders çıkartarak vatanımıza, bayrağımıza ve bizleri her zaman onurlandıran ordumuza yürekten sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha hatırlamamız gerekiyor." dedi.

Sezer, herkesin göğsünü kabartan yerli ve milli sistemleri Edirne'de halkla buluşturan Milli Savunma Bakanlığına, bağlı birliklerine, savunma sanayi firmalarına, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Gökyüzünde "saygı uçuşları" gerçekleşti

Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Selimiye Meydanı'nı dolduran binlerce kişi "Plevne", "Sancak", "Mehteri Hakani", "Devlet", "Fetih" ve "Ordu" marşlarına coşkuyla eşlik etti.

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu da sahne aldı.

F-16'ların saygı uçuşu yaptığı etkinlikte, taarruz helikopterleri ATAK ve Baykar Bayraktar TB2 ile Akıncı geçiş yaptı.

Hem protokol hem de vatandaşlardan yoğun katılım ve ilgi vardı

Ardından protokol, Türk zırhlısı COBRA, MKE tarafından geliştirilen hafif çekili obüs BORAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayinin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemleri, İnsansız Hava Tespit Aracı İhtar, Taktik Haberleşme Sistemi Taktik Saha Muhabere Sistemi TASMUS, dünyanın en hafif mayın dedektörü OZAN, ROKETSAN'ın ürettiği hava savunma sistemi SUNGUR, Entegre Hava Savunma Sistemi HİSAR, MİLKED-3A3 Elektronik Destek Sistemi, MKE tarafından üretilen milli piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55, keskin nişancı tüfeği KNT - 76, el telsizleri, termal kameralar, keşif sensörleri, taktik tekerlekli araçlar, zırhlı muharebe aracı Hızır, zırhlı araçlar Amazon 4x4, VURAN ve Kirpi'nin sergilendiği alanları gezdi, savunma sanayi firmalarının stantlarından bilgi aldı.

Etkinliğe, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker'in yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, 2. Kolordu Komutan Vekili Tümgeneral Gürcan Sezengöz, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Bulut, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, 10. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Hakan Kutlu, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek, İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

