TÜBİTAK Fen Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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TÜBİTAK Fen Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

TÜBİTAK Fen Lisesi İlk Mezunlarını Verdi
26.06.2026 12:56
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Kocaeli'deki TÜBİTAK Fen Lisesi, 2025-2026 akademik yılında ilk mezunlarını verdi.

KOCAELİ'nde 2021 yılında bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışla kapılarını açan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2025-2026 akademik yılında ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Burası sadece bir fen lisesi değil. Türkiye'mizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve öğrenciler ile aileleri katıldı. Tören, okulun ilk mezunlarının gerçekleştirdiği 'mezuniyet yürüyüşü' ile başladı. Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden öğrencilerin geçişi, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından sahne alan TÜBİTAK Fen Lisesi 12'nci Sınıf Mezuniyet Korosu, seslendirdiği eserlerle törene renk kattı. Daha sonra gösterilen tanıtım filminde okulun kuruluş süreci, laboratuvar çalışmaları ve öğrencilerin başarı hikayeleri anlatıldı.

BAKAN KACIR'A SÜRPRİZ VİDEO

Program kapsamında ayrıca TÜBİTAK Fen Lisesi'nin kuruluşundan itibaren okula verdiği destek nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır için hazırlanan sürpriz video gösterildi. Bakan Kacır'ın okulun kuruluş sürecindeki ziyaretleri, öğrencilerle bir araya geldiği anlar ve gençlerin projelerine verdiği destekten kesitlerin yer aldığı video, salondan büyük alkış aldı. Okul birincisi Elif Berra Demir, öğrenciler adına hazırlanan ve Bakan Kacır'ın okul ziyaretlerinden oluşan özel tabloyu kendisine takdim etti. Kacır daha sonra 45 öğretmenle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ardından okul birincisi Elif Berra Demir, plaketini ve diplomasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı. Demir, daha sonra Bakan Kacır ile birlikte okulun mezun kütüğüne ismini çaktı. Mezunlar adına konuşan TÜBİTAK Fen Lisesi Birincisi Elif Berra Demir, başarısını hayatını kaybeden babasına armağan ettiğini belirterek, "Bu anı çok hayal ettim. Yorgunluktan kendimi bırakacak gibi hissetsem, gözlerimi kapatıp hep bugünü düşündüm. Sizlerin karşısında gururla durduğumu, kepimi gökyüzüne fırlatırken arkama bakıp 'Başardım' dediğim o anı hayal ederek yeniden ayağa kalktım. Hayal etmek kolaydı ama yolumuz hiçbirimiz için kolay olmadı. Mezunu olmayan bir okulun ilk öğrencileri olmak her şeyden önce büyük bir cesaret ve sarsılmaz bir inanç gerektiriyordu" diye konuştu. Okul ikincisi Deniz Tepe'ye plaketi Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tarafından verilirken, okul üçüncüsü Tuana Gülpınar plaketini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'dan aldı.

'SİZLER BİZİM UMUDUMUZSUNUZ'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, öğrencilerin hem LGS'de hem de TÜBİTAK Fen Lisesi'nin bilim sınavında gösterdikleri üstün başarıyla 2021 yılında bu okulun ilk öğrencileri olduğunu hatırlatarak, "İnanıyorum ki burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür, aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz. Türk milletinin istikbaline bilimle, teknolojiyle atacağınız güçlü imzaların umudunu taşıyoruz. Mühendislikte eriştiğimiz seviyeyi, temel bilimlerde çok daha ileriye taşıyarak ülkemizi yeni ufuklara taşıyacağınız araştırmalarınızın umudunu taşıyoruz" dedi.

'FEN LİSESİ KURMA FİKRİNİN ARKASINDA STRATEJİK BİR BAKIŞ AÇISI VAR'

Bakan Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni büyük beklenti ve umutlarla kurduklarını ifade ederek, "TÜBİTAK Fen Lisesi'ni büyük beklenti ve umutlarla kurmuş, yetkinlikleri ve başarılarıyla kendini ispat etmiş öğrencilerimize kapılarımızı açmıştık. Her yıl 100 bine yakın bilim insanı, araştırmacı ve öğrenciye burs ve destek sağlayan, ülkemizin kritik değer taşıyan bilim ve teknoloji projelerini hayata geçiren ulusal araştırma kurumumuz TÜBİTAK'ın çatısı altında bir fen lisesi kurma fikrinin arkasında stratejik bir bakış açısı var. Burası sadece bir fen lisesi değil. Türkiye'mizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul. Bugünün Türkiye'si, savunma sanayinden havacılığa, mobiliteden üretim teknolojilerine, biyoteknolojiden yazılıma yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerini haiz, kendi evlatlarının akıl ve alın teriyle geliştirdiği sistemlerle kritik alanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayan, ürettiği yüksek teknoloji sistemlerini rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke. Bugünlere kolay gelmedik" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN EN KRİTİK PROJELERİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'

Bakan Kacır, "6 bine yakın insan kaynağıyla TÜBİTAK, ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin en büyük destekçisi olmanın yanında, doğrudan yürüttüğü projelerle derin teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerin de lideri. TÜBİTAK olarak sadece mühendislik kabiliyetlerimizle değil, temel bilim yetkinliklerimizle de ülkemizin en kritik projelerine öncülük ediyoruz. Ülkemizin milli muharip uçağı KAAN'ın bilgisayarlarını TÜBİTAK'ta geliştiriyoruz. İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE'yi TÜBİTAK'ta ürettik, elde ettiğimiz tecrübe ile aya erişecek milli uzay aracımızı TÜBİTAK'ta geliştiriyoruz. Kuantumdan malzeme teknolojilerine, biyoteknolojiden elektronik harp sistemlerine en ileri teknolojilerde TÜBİTAK'ın imzası var. Türk milletinin istiklali ve istikbali için üstlendiğimiz sorumluluğun farkındalığıyla, hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri TÜBİTAK Fen Lisesi. Bu okulu A'dan Z'ye her konuda çok titiz bir yaklaşımla, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte kurduk" dedi.

TÜBİTAK BAŞKANI AYDIN: GELECEĞİMİZ SİZLERSİNİZ

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise "Güzel insanlar güzel müesseseler kurar. Bu müesseselerde güzel insanlar yetiştirir. Bu okulun kurulmasından bugünlere gelmesinde vizyonuyla, heyecanıyla, ilgi ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Beyefendi'ye huzurlarınızda hepiniz ve hepimiz adına en özel teşekkürü zevkli bir vazife addederim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Tübitak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Fen Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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