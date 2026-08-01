TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi - Son Dakika
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TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

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Sosyal medyada 60 milyondan fazla takipçisi bulunan dünyaca ünlü fenomen Yahea, katıldığı TÜGVA programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürülmeyince sinirlendi. Ünlü fenomenin tribündeki gergin anları sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada toplamda 60 milyondan fazla takipçisi bulunan dünyaca ünlü dijital içerik üreticisi Yahea, katıldığı TÜGVA etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürülmeyince sinirlendi. 

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ AMA... 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen programa katılan ünlü fenomen Yahea, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek istedi. Ancak talebi karşılık bulmayınca ve görüştürülmeyince sinirlerine hakim olamayarak tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

DÜNYA ÇAPINDA DEV TAKİPÇİ KİTLESİNE SAHİP

Çektiği videolarla dünya çapında geniş bir kitleye ulaşan Yahea'nın platformlardaki dev takipçi sayısı da dikkat çekiyor:

  • TikTok: 29,4 milyon
  • Facebook: 19 milyon
  • Instagram: 11,5 milyon

RAMS PARK'TA TARİHİ BULUŞMA

Öte yandan Türkiye'nin 81 ilinde spordan Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredatla tamamlanan TÜGVA Yaz Okulları, bu yıl 700 binin üzerinde ortaokul öğrencisine ev sahipliği yaptı. Yaz dönemi boyunca çeşitli etkinliklerle vakit geçiren öğrenciler, dev buluşmayla sezonun finalini yaptı. 

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

Stadyumu dolduran on binlerce genç ve ailelerinin katıldığı büyük final programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından özel bir koreografi gösterisi sunuldu.

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

Tribünlerde açılan dev koreografide; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerine yer verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi - Son Dakika
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