Tunceli\'de Kaya Düşmesinden Son Anda Kurtuluş

Geçtiğimiz yıl 2 kişinin can verdiği yerde faciadan dönüldü. Tunceli'de yol kenarında bekleyen bir taksi şoförü, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KOPAN KAYA PARÇALARINDAN SON ANDA KAÇTI

Tunceli- Erzincan kara yolunun 20'nci kilometresindeki Kara Haydar mevkisinde meydana gelen olayda, sık sık kaya düşmelerinin yaşandığı belirtilen yerde biri taksi ile otomobil park halindeyken dağdan kaya parçaları koptu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KURTARDI

Otomobilin sürücüsü taksiye doğru gelen kaya parçalarını görerek şoförü uyardı. Durumu fark eden taksinin şoförü hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, düşen büyük bir kaya parçası yolu aşıp Pülümür çayına düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen yıl da aynı bölgede 2 kişi kaya düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.