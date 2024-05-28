DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan\'dan sert açıklamalar

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin "DEM Parti kapatılsın" sözlerine tepki gösteren Bakırhan "Lütfen her şeyi kapatma sevdanızdan önce o ağzınızı kapatın, Türkiye'ye en büyük hayrınız bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DARBE POSTAL MIDIR, TANK MIDIR?"

Bakırhan'ın DEM Parti grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Uluslararası devletler kınamakla yetindiler bizler de bunlara çok şahit olduk. Katliamlara devam eden Netenyahu hükümetini de kınıyoruz. Dünya haklarına çağrı yapmak istiyorum, lütfen bulunduğunuz ülkelerde Filistinlilerin yaşamış olduğu bu katliamlara itiraz edin. Her gün halkın iradesine dönük işlenen hukuksuzluklar darbe değil de nedir? Darbe postal mıdır, tank mıdır? Darbenin en iyisini 22 yıldır her gün maalesef yaşıyoruz.

"VARLIKLARINI KAOSTAN VE DARBEDEN ALIYOR"

Erdoğan 'Türkiye'nin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz' diyor. Peki siz darbe girişimine maruz kaldıysanız biz ne olduk? 12. partimiz insaf... Önceki dönem eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız cezaevinde... Cezaevinde bizden kaynaklı yer yok. Beyefendi en fazla darbeye maruz kalan parti biziz diyorlar. Buna gülüp geçmek gerekiyor. 15 Temmuz Allah'ın lütfu diyenler sanki kendileri değildi. Kobani kumpas davası, Gezi davası, HDP'nin kapatılma davası bugüne kadar süren rehin darbelerinin tamamı açık birer darbedir. Darbelerin karargahı haline gelmiş MHP- AK Parti genel merkezleri. Son 70 yıldaki darbelerin yürütücülerine, bildirilerine ve sonrasına baktığımız zaman tek parti görülecektir. Sürekli bu darbelerde MHP'yi görüyoruz. 1970'lerdeki kriz ve kaosa bakın MHP'yi göreceksiniz. Çünkü bunlar varlığını krizden, kaostan ve darbeden alıyor. Bugünde AK Parti'yi yanına alarak demokratik siyasete ve toplumsal taleplere her gün darbeler yapıyorlar. İki partinin genel merkezleri siyasi darbelerin planlandığı, hazırlandığı ve yürürlüğe konulduğu genel merkezler olarak tarihe geçecektir. Darbelerin karargahı haline gelmiş MHP-AK Parti genel merkezleri.

"AK PARTİLİLER BU İTTİFAKTAN RAHATSIZ"

MHP ile ittifak bugün AK Parti'nin işine geliyor olabilir ama 70'lerden bu zamana kadar kaosların krizlerin baş aktörü olan MHP, bir gün hep birlikte göreceğiz AK Parti'nin sonunu yavaş yavaş getirecektir. Nereye gidiyorsak sokakta, mitingde, ziyaretlerimizde AK Partililer bu ittifaktan rahatsız. Bu rahatsızlıkları hepimiz biliyoruz ama saray bilmiyor, çünkü işine gelmiyor. Türkiye gri listesinden çıkmak istiyorsa önce MHP'nin, AK Parti'nin kol kanat gerdiği çetelerin durdurulması ve tasfiye edilmesi gerekiyor.

"AKIL DÜŞMANI ANLAYIŞA BİR ÖNERİMİZ VAR"

Tuttuğu takım küme düşüyor diye 'bu sene düşmesin kalksın' diyen oyu düştüğünde 'baraj kalksın' diyen, hoşuna gitmediğinde 'güneş doğmasın' diyen, fikren de siyaseten de başedemiyor diye 'DEM Parti kapatılsın' diyen bu toplum ve akıl düşmanı anlayışa bir önerimiz var. Lütfen her şeyi kapatma sevdanızdan önce o ağzınızı kapatın, Türkiye'ye en büyük hayrınız bu olacaktır" dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN VE EMEKLİ MAAŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ KAMPANYA YÜRÜTECEĞİZ"

Tasarruf paketinin adının "tasarruf değil hak gasbı" olduğunu söyleyen Bakırhan, "Halkımıza emekçilere, emeklilerimize reva görülen bu yaşamı kabul etmiyoruz. Bugünden başlayarak DEM Parti olarak temmuz ayına kadar asgari ücretin ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir kampanya yürüteceğiz. İlkesel tutumumuzda şudur yoksulluk sınırı neyse en az asgari ücrette onun kadar olsun" dedi.

Sokak hayvanlarına ilişkin AK Parti'nin getirmek istediği kanun teklifini değerlendiren Bakırhan, "İçeriğinde hayvan hakları yok hayvanları katledecek teklifler var... Sahiplendirilen hayvanları sahiplerine verecekler gerisini de uyutacaklarmış. Birileri daha uyutmanın ne olduğunu bile bilmiyor. Zannediyorki güneşin önünde hayvanlar uyutulacak, gece uyandırılacaklar. Uyutma dedikleri hayvanları katledecekler... Sokak köpekleri diye bir sorun yarattılar. Allah aşkına barınaklar açsaydınız barınaklardaki hayvanların yaşam koşullarını iyileştirseydiniz, kısırlaştırmak için gerçek bir plan ve program hayata geçirseydiniz bugün sokak hayvanlarının bir sorun olduğundan bahsetmeyecektiniz" dedi.