Turgut Altınok, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Türkiye Kamu-Sen\'e ziyarette bulundu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Türkiye Kamu-Sen'e ayrı ayrı ziyarette bulundu.
Altınok'a Türkiye Kamu-Sen ziyaretinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile AK Parti Ankara milletvekilleri Kurtcan Çelebi ve Murat Alparslan da eşlik etti.
Burada yaptığı konuşmada Ankara'nın son 5 yılının boşa geçtiğini söyleyen Altınok, Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye başkanlığı görevi yaptığı bu 5 yılda Türk milliyetçiliği ve Türk dünyası adına bir faaliyette bulunamadığını öne sürdü.
Altınok, kamuoyunda "Mansur Yavaş'ın çok yardım yaptığına ilişkin algı olduğunu" ifade ederek, "İnanın sosyal medyaya, trollere, fenomenlere milyonlar harcıyorlar. Ankara'nın her yerinde resmi var, bakınca her yerde görüyorsunuz. Peki Ankara'da hangi eserini görüyorsunuz? Keşke o resimlerin yerine eserlerini ve hizmetlerini görseydik." diye konuştu.
"Bu seçim ülkücü hareketin şeref seçimidir"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım da Yavaş'ın Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle başarılar elde ettiğini kaydetti.
Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nın yol yapımı sonrası 150 metre uzunluğundaki su borusu hattının yenilenmesi için ilçedeki MHP'li yetkililerin Yavaş'a yaptığı başvuruya olumsuz yanıt aldığını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tedarik, ettik kendimiz yaptık. 150 metre plastik boruyu Ülkücü Şehitler Anıtı'na layık görmeyene 'ülkücü' diyorsanız ülkücü değilsiniz. Ülkücülükten geçineceksin, adın Türk milliyetçisi olacak ve orada binlerce bedel ödemiş ülkücü şehitlerin isminin yazıldığı ağaçların olduğu anıta, vazifen olmasına rağmen 150 metrelik plastik boruyu çok göreceksin. Ondan sonra da Keçiören'de çıkıp 'Ben Türk Milliyetçisiyim' diyeceksin. Türk milliyetçiliği o kadar ucuz mu?
Niye bütün Ankara'yı resimlerin ve isimlerinle donatıyorsun? Niye CHP'nin amblemini koymuyorsun? Utanıyor musun, sıkılıyor musun, ayıplı bir partinin adayı mısın? Yani Turgut Altınok çıkacak partisinin amblemini koyacak, sadece CHP'nin ülkücü kökenli adayları amblemlerini koymayacak. Bu seçim ülkücü hareketin şeref seçimidir. Bir tarafta ihanet edenler, bir tarafta 150 metre plastik boruyu ülkücü hareketin Şehitlik Anıtı'na çok görenlerle mücadele var. Gereğini yapacağız. Hiç kimse bu hususta darılıp gücenmesin. Ben bunları duymadım, yaşadım ve yaşadıklarımı anlatıyorum. Bilmediğimi anlatmam, yalan söyleyemem. "
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise seçim çalışmalarında başarılar dilediği Altınok'a, kazanması için destek vereceklerini kaydetti.
"TOKİ'siz bir çözümle şehri dönüştürdük"
BBP'ye ziyaretinde Genel Başkan Mustafa Destici tarafından karşılanan Altınok, konuşmasında rahmet dileğinde bulunduğu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yakın çalışma fırsatı yakaladığını ifade etti.
Ankara'yı dünya başkentleri arasında hak ettiği noktaya taşıyacaklarını söyleyen Altınok, "Ankara'ya bizim sevdamız, aşkımız ve projemiz var. Bizim Keçiören'de yazdığımız bir belediyecilik destanımız var. Bir gecekondu şehrinden bir turizm kentine dönüşen Keçiören var. Belediyeciliğin Türkiye'de değişmesine katkımız var. Bir kentsel dönüşüm hikayesi 1994'te Keçiören'de başlamıştır. TOKİ'siz bir çözümle şehri dönüştürdük. Şimdi vakit Ankara'yı dönüştürme vaktidir. Ankara'yı hak ettiği ve layık olduğu hizmetlerle tanıştırma ve donatma vaktidir." diye konuştu.
Destici de Altınok'a parti teşkilatının saha çalışmalarıyla gerekli desteği vereceğini bildirerek, şunları söyledi:
"Bu seçimler bir yerel seçim ama bu yerel seçimlerden de sonuçlarına göre çok farklı anlamlar çıkarıp ülkeyi istikrarsızlığa sevk etmek isteyenler var. Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere, özellikle İstanbul ve Ankara'da Millet İttifakı'nın HDP ile ortak aldığı yerleri tekrar kazanarak huzuru tesis edeceğiz."
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