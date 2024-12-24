Turistik Doğu Ekspresi Erzurum\'a Ulaştı

Güncel

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, ERZURUM'A ULAŞTI

Ankara'dan 23 Aralık'ta düzenlenen törenle yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'da 3 saatlik molanın ardından hareket edip Erzurum Tren Garı'na ulaştı. Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'a gelen yolculara, kentin geleneksel lezzetlerinden kadayıf dolması ile demir tatlısı ikram edildi. Yöresel lezzetleri tadan yolcular, daha sonra kenti gezmek için tura çıktı. Tur otobüsleri ile taşınan yolcuların ilk durağı, Erzurum Kongre binası oldu. Kongrenin yapıldığı salonu inceleyen yolculara, görevliler tarihi kongre ve alınan kararlar hakkında bilgi verdi.

'ERZURUM ÇOK SOĞUK DEĞİLMİŞ'

Arif Bahşi (50), sıcak bir memleketten soğuk bir memlekete geldiğini söyledi. Yurdun her köşesinin güzel olduğunu ifade eden Bahşi, "Doğum günümde Erzurum'da olduk. Eşimle birlikte bu yolculuğa çıktık. Yurdumuzun her köşesi, bambaşka güzel. Bambaşka bir tarihi dokuya sahip. Erzurum'u hep çok soğuk tahmin ediyordum ama o kadar da değilmiş. Bizim Antalya soğuk olduğunda buradan daha soğuk oluyor. İklimi güzel, şehirciliği hoşuma gitti" diye konuştu.

İlk kez Erzurum'a geldiğini belirten Elif Tepe (21) ise tren yolculuğunun ve karşılamanın çok güzel olduğunu söyledi. Daha sonra Yakutiye ilçesindeki tarihi Üç Kümbetler'i gezen yolcular, Erzurum'da 4 saat vakit geçirdi. Erzurum'un meşhur lezzetlerinden cağ kebabını da tadan yolcular, 4 saatlik molanın ardından Kars'a doğru yola çıktı.

Haber: Asena TUTAR - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,