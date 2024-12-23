Doğu Ekspresi\'nin 2024-2025 Sezonu Başladı

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TÜRKİYE Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle 2024-2025 sezonunun ilk seferine uğurlandı.

Ankara- Kars arasındaki güzergahta sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi için Ankara Tren Garı'nda tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD yetkilileri ve Turistik Doğu Ekspresi yolcuları katıldı. Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin ilk seferine 1949 yılında başladığını hatırlatarak, "Doğu Ekspresi hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaşmıştır. 75 yıldır Anadolu'nun kalbinde bir tren düdüğü ile başlayan demir rayların ritmini bizlere duyurmuş, nice özlemlerin ardından kavuşmaların sıcaklığını yüreklerimize taşımıştır. Bu noktada Anadolu'nun kalbinde atan demir rayların huzur veren ritmini bir kez daha duymak için bir araya geldik" dedi.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece bir tren yolculuğu değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz deneyim sunan bir zaman yolculuğu olduğunu kaydetti. Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars hattında 75 yıldır, 1360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Dünyanın en güzel tren rotalarından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduk. Şimdi çok daha konforlu bir şekilde Türkiye'mizin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel araçlarından biri olarak yol alıyor" diye konuştu.

'10 BİN 500 SEYAHAT TUTKUNUNA HİZMET VERECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, gençler, doğa tutkunları ve fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği imkanı sağladıklarını belirterek, "2019 yılında ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Bugün başlayan yeni sezonunda da Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz. Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacak" ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara'dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergah üzerinde Kars'tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de var. Talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara'dan trenle yola çıkıp Kars'tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars'a gidip oradan trenle Ankara'ya dönerek gerçekleştirebilirler" diye konuştu.

DİYARBAKIR EKSPRESİ'NDE BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nden sonra yoğun talep üzerine Turistik Diyarbakır Ekspresi, Bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresi, Ankara-Tatvan Turistik Ekspresi gibi turizme hizmet sunan yeni rotaları da hayata geçirdiklerini dile getirdi. Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin bilet satışlarının da bugün başladığını belirten Bakan Uraloğlu, "Turistik Diyarbakır Ekspresi daha önce TİME Dergisi tarafından dünyada gezilecek en güzel 100 rota arasında gösterildi. Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni 2025 döneminde; Ankara-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara yönlerinde 4 gidiş, 4 dönüş olmak üzere toplam 8 tren seferi olarak planladık. Bu trenimiz de Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ Yolçatı'da 4 saat turizm amaçlı duracak. Yine, Bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresimiz de 12 gidiş, 12 dönüş olmak üzere toplam 24 adet tren seferi, Turistik Tatvan Ekspresi'nde ise 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 adet tren seferi gerçekleştireceğiz. Seyahatseverler için sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tren rotalarımız bulunuyor. Avrupa'ya ulaşmanın en keyifli ve ekonomik yollarından biri olan İstanbul-Sofya Ekspresi'yle Avrupa'ya konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. 2024 yılında da İstanbul-Sofya güzergahında 37 bin yerli ve yabancı turist seyahat etti" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 2028 yılına kadar demir yolu hat uzunluğunu 17 bin 287 kilometreye yükseltmeyi planladıklarını ifade ederek, "2053 yılına kadar da 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Sadece 48 saatte hızlı trenlerle yapılan, rüya gibi bir yolculukla bütün Türkiye'ye ulaşacağımız bir vizyon çiziyor ve bunun için çalışıyoruz" dedi.