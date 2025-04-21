Türk Barometresi 2024 Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Türk Barometresi 2024 Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti

Türk Barometresi 2024 Toplantısı Bakü\'de Gerçekleşti

Azerbaycan'da Türk devleri eğitim ve bilim işbirliği üzerine 'Türk Barometresi 2024' toplantısı düzenlendi.

21.04.2025 12:23
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Barometresi 2024-Türk Devletlerinde Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği: Güncel Gerçekler ve Geleceğe Bakış" başlıklı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Sosyal Araştırmalar Merkezi'ndeki toplantıya Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Zahit Oruç, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda Türk Akademisi öncülüğünde gerçekleştirilen ve Türk devletleri arasındaki eğitim ve bilim alanındaki işbirliklerine ilişkin verilerden oluşan "Türk Barometresi 2024" Araştırması ele alındı.

Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Oruç, Türk Akademisinin "Türk Barometresi" Projesi ile Türk coğrafyasının bilimsel açıdan kapsamlı şekilde araştırılarak stratejik amaçlarla derinlemesine incelendiğini ve geleceğe yönelik yol haritasının hazırlandığını söyledi.

Oruç, Türk dünyasında daha sağlam birliktelik için eğitim ve bilim alanındaki işbirliklerinin önemine dikkati çekerek, Haydar Aliyev Burs Programı'nın ve Karabağ Üniversitesinde Türk Dünyası Bilim Merkezinin oluşturulmasını, Şuşa'da Türk Dünyası Yüksek Müzik Okulunun kurulmasını önerdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türk dünyasına yönelik bazı planlarının bulunduğuna dikkati çeken Oruç, şunları kaydetti:

"AB'nin, Emir Timur'un vatanı Semerkant'ta Türk dünyasını bölme planları başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Zira kardeş Türkiye'yi 60 yıldır Brüksel kapılarında tutanlar, Orta Asya'yı Batı'nın müttefikine değil arka bahçesine dönüştürmek istiyor. Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya yönelik girişimler başarısızlığa mahkumdur. 12 milyar avroyla geçmiş ve gelecek ideallerin üzerini çizeceğinden emin olan Batı, Avrasya, Orta Doğu ve Güney Kafkasya'yı bölmeye çalışıyor, imparatorluk varisi köklü devletleri 'Küresel Geçit' Projesi'yle birbirine düşürüyor ancak Azerbaycan'ın birleştirici rolü, uzak başkentlerin planlarını bozuyor."

Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, "Türk Barometresi" Projesi'nin, sosyolojik araştırmalar yoluyla Türk ülkeleri arasındaki mevcut entegrasyon süreçlerine ilişkin toplumun görüş ve beklentilerini belirlemek amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Mustafayev, "Türk Barometresi 2023" Araştırması ile Türk dünyasındaki yakınlaşma ve işbirliği sürecinin farklı Türk toplulukları tarafından nasıl algılandığını incelediklerini, Türk Barometresi 2024" ile de mevcut bilimsel ve eğitim işbirliğine ilişkin güncel sorunları ele aldıklarını kaydetti.

Türk Barometresi 2024'te Türk cumhuriyetlerindeki ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan 4 bin 131 öğretim elemanı ve öğretmen ile Türk cumhuriyetlerinin önde gelen üniversitelerinde görevli 156 rektör, etkili akademisyen ve eğitim uzmanının görüşlerinin anket yöntemiyle toplandığını anlatan Mustafayev, "Çalışmanın temel bulguları, Türk devletlerinin ortak eğitim ve bilim politikaları geliştirerek bölgesel ve küresel düzeyde daha güçlü hale gelmelerinin gerekliliğini vurgulamaktadır." dedi.

Toplantıda Türk Barometresi Projesi'nin koordinatörü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Düzce Üniversitesinden Doç. Dr. Taner Atmaca, Kazakistan Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinden Doç. Dr. Nurlan Baigabilov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden Dr. Ali Ünal ile Özbekistan Taşkent Nakliyat Üniversitesinden Prof. Dr. Cumaniyaz Ramatov bulguları ülkelere göre değerlendirdi.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Azerbaycan, Eğitim, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Barometresi 2024 Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti - Son Dakika

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