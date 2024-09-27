Türk Dil Bayramı'nda Dilin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Türk Dil Bayramı'nda Dilin Önemi Vurgulandı

Türk Dil Bayramı\'nda Dilin Önemi Vurgulandı

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın 92. yılında düzenledikleri söyleşide Türkçe'nin doğru kullanımı ve sosyal medya etkileri hakkında bilgiler verdiler. Doç. Dr. Hasene Aydın ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, dil bilincinin önemine vurgu yaparak, gençlerin doğru Türkçe kullanmaları gerektiğini belirttiler.

27.09.2024 15:11  Güncelleme: 15:44
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, dile sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara doğru aktarılmasını sağlamak amacıyla 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın 92'nci yılında söyleşi düzenledi.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide; Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasene Aydın, Türkçe'nin doğru konumu ve sosyal medyadaki sıkıntılar hakkında bilgiler verdi.

"Türkçe'nin önemini bir kez daha hatırlatmak için buradayız"

Türkçe'ye gereken önemin verilmediğini düşündüğünü belirten Doç. Dr. Hasene Aydın, şöyle konuştu:

"Umursamaz bir tavır takındığımız bugünlerde Türk Dil Bayramı dolayısıyla Türkçe'nin önemini bir kez daha hatırlatmak için buradayız. Özellikle gençlerin internet üzerinde yaygınlaştırdığı yanlışlar bizi kuşatmış durumda. Sosyal medya, Türkçe konusunda kanayan yaramız. Ne yazık ki, özellikle gençler özendikleri için bazı yanlışları yapmaktan çekinmiyorlar. Sözcükleri bozabiliyor, kuralları işletmeyebiliyorlar ve bunların el birliğiyle yaygınlaşmasına yol açıyorlar. Sosyal medya, bizi bir araya getiren bir mecra ama dilin yanlışlarının da bir o kadar hızla yayıldığı bir ortam. Bizler de bir dil bilinci oluşursa küçük yaşlardan itibaren bu tür sorunların ortadan kalkacağını düşünüyoruz.

Bilgili, farklı, ya da güzel görünmek için yabancı sözcükler kullanmaya özenmesinler. Eğer kendileri parmakla gösterilecekse Türkçe'yi doğru kullandıkları için gösterilsin. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyor, dilini ne kadar iyi kullanıyor diye parmakla gösterilsinler. Gençlerin birbirlerine bu anlamda örnek olmalarını istiyoruz. Anaokulundan itibaren çocuklarımıza Türkçe'nin önemini kavratabilirsek, ben o halkanın genişleyeceğini düşünüyorum. Mutlu olmak için dili doğru kullanmak zorundayız. Dilimizi doğru kullanmadığımızda anlaşılmayız, anlaşılmadığımızda daha çok çaba sarf etmek zorunda kalırız. Bu fiziksel olarak çaba gerektirir, zamanımızı çalar, karşı tarafla ilişkilerimizin bozulmasına yol açar. Dolayısıyla dili doğru kullanmak bireysel ve toplumsal mutluluk için şarttır."

"Dilimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacağız"

Türk Dil Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ise dilin doğru kullanımının önemine işaret ederek, "Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir araya geldik. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dile ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bundan tam 92 yıl önce Dolmabahçe Sarayında Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkartmak ve bunu araştırmak üzere ilk defa dil tarih kurultayı yapılıyor. O kurultayda oy birliğiyle 26 Eylül tarihinin Türk Dil Bayramı olarak kutlanmasına karar veriliyor. O gün bugündür, bizler de Türk Dil Bayramı'nı 26 Eylül tarihinde her yıl kutluyoruz. Bugün burada dilimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Dil Bayramı'nda Dilin Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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