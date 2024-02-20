Türk Escobar\'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon

Cezaevindeki Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik Kafes-44 operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H. Y. N.'nin içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de gerçekleştirildiğini belirtti.
ÖRGÜT 37 TON UYUŞTURUCUDAN SORUMLU
Yerlikaya suç örgütüyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarına yönelik; ulusal ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere organize suç örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, silahlı organize suç örgütü elebaşılığını Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı ve Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içerisinde bulunduğu suç örgütünün;
* Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları,
*Etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi ve bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları,
*Elde ettikleri gelirleri HAVALA yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi."
Operasyonun MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla gerçekleştirildiği bilgisini veren Yerlikaya, süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldığını açıkladı.
Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğunu belirtti.
"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE, ZEHİR TACİRLERİNE, HALKIMIZIN HUZURUNU BOZANLARA HAYATI DAR EDECEĞİZ"
Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MASAK'ı ve operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle" ifadelerini kullandı.
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