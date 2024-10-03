Türk İhracatı Uzak Ülkelere Yükseliyor

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Türk firmaların, "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında, aralarında ABD, Çin, Japonya, Pakistan, Hindistan ve Avusturalya gibi ülkelerin de olduğu 18 ülkeye yaptığı ihracat, bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi.

Kuzeyde yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı, güneyde İsrail'in Filistin'e saldırması ve bu durumun tüm Orta Doğu'ya yayılma ihtimali ile Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk Türk ihracatçıları yeni pazarlara yönlendirdi.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığınca dünya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan 18 ülkenin ithalatından daha fazla pay almak amacıyla hayata geçirilen "Uzak Ülkeler Stratejisi"nin Türk ihracatçılar için önemi daha da artarken, ihracatçılar bu strateji çerçevesinde söz konusu ülkelerle daha yakın temaslarda bulundu. Türkiye'nin bu adımları ihracat rakamlarına da yansıdı.

18 ülkeye ihracat 20 milyar doları aştı

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, aralarında ABD, Çin, Japonya, Pakistan, Hindistan ve Avusturalya gibi uzak ülkelerin de olduğu 18 ülkeye yapılan ihracat bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 20 milyar 293 milyon 325 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu ülkelere 18 milyar 578 milyon 826 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

ABD ihracatta ilk sırada

ABD, 9 milyar 798 milyon 724 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, bu ülkeye yapılan ihracat 18 ülkeye yapılan ihracatın yüzde 48'ini oluşturdu.

ABD'yi 2 milyar 302 milyon 562 bin dolarla Çin, 1 milyar 115 milyon 180 bin dolarla Kanada, 933 milyon 931 bin dolarla Meksika, 914 milyon 300 bin dolarla Hindistan takip etti.

Yılın 9 ayında ihracatın en fazla arttığı ülke yüzde 76,1 ile Pakistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 26,9 ile Brezilya, yüzde 24,5 ile Avusturalya, yüzde 21 ile Meksika ve yüzde 16,1 ile Şili izledi.

ABD'ye en fazla kimyevi maddeler satıldı

Bu yılın ocak-eylül döneminde ABD'ye yapılan ihracatın alt kalemlerine bakıldığında 1,2 milyar dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü 885 milyon 979 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 644 milyon 580 bin dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü izledi.

Çin'e yapılan ihracatın alt kalemlerine bakıldığında ise ilk 3 sırayı, 1,3 milyar dolarla "madencilik ürünleri", 421 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" 118 milyon dolarla "demir ve demir dışı metaller" sektörleri aldı.

Ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yapılan 3'üncü ülke olan Kanada'ya yönelik dış satımın alt kalemleri incelendiğinde ise ilk sırada 322 milyon 817 bin dolarla "çelik" sektörü yer aldı. Bu sektörü 99 milyon 584 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve 77 milyon 147 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" takip etti.

Ticaret Bakanlığınca 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi, ABD, Avusturalya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayvan ve Vietnam'ı kapsıyor.

Türkiye'den söz konusu 18 ülkeye, 2023 ve 2024 yılları ocak-eylül döneminde yapılan ihracat tutarı (bin dolar) şöyle :

Ülkeler (bin dolar) 2023 2024 değişim oranı ABD 9.045.194,67 9.789.724,05 8,2 Çin 2.169.362,04 2.302.562,04 6,1 Kanada 1.041.726,98 1.115.179,68 7,1 Meksika 771.819,88 933.931,13 21 Hindistan 981.152,24 914.300,8 -6,8 Avusturalya 608.544,08 757.545,02 24,5 Pakistan 394.497,59 694.590,66 76,1 Brezilya 526.239,48 667.591,12 26,9 Japonya 442.225,16 473.240,22 7 Güney afrika 484.533,43 465.159,98 -4 Nijerya 407.218,44 443.777,86 9 Güney Kore 408.347,58 434.651,05 6,4 Vietnam 280.830,49 275.714,32 -1,8 Malezya 305.028,92 265.376,54 -13 Şili 209.732,37 243.571,72 16,1 Endonezya 219.270,72 234.596,06 7 Tayland 192.577,95 187.476,72 -2,6 Filipinler 90.524,45 94.335,96 4,2 Toplam 18.578.826 20.293.325 9,2

Kaynak: AA