Türk Kızılay'dan Arakanlı Mültecilere Destek Ziyareti - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Arakanlı Mültecilere Destek Ziyareti

Türk Kızılay\'dan Arakanlı Mültecilere Destek Ziyareti
26.06.2026 12:20
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Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Bangladeş'teki Arakanlı mülteci kamplarında insani yardım çalışmalarını inceledi.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Bangladeş'e gerçekleştirdiği ziyarette Cox's Bazar'daki Arakanlı mültecilerin kamplarında yürütülen insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Türk Kızılay'ın 1999'dan bu yana yaklaşık 3,5 milyon kişiye ulaştığı ülkede Bangladeş Kızılayı ile yeni bir iş birliği anlaşmasına da imza atan Yılmaz, Bangladeş Kızılayı ve insani yardım alanında faaliyet gösteren paydaşlarla bir araya gelerek Arakan krizinin insani boyutunu değerlendirdi.

Türk Kızılay, Bangladeş'te yürüttüğü çalışmalarla bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasını desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Bangladeş'e ziyaret ederek sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Bangladeş Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile insani yardım alanında faaliyet gösteren paydaşlarla bir araya gelerek Arakan krizine ilişkin insani ihtiyaçları ve gelecekteki iş birliği alanlarını değerlendirdi.

ARAKAN KRİZİNDE ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Yılmaz, görüşmelerde Arakan krizinin mevcut durumunu, yerel kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları ve insani ihtiyaçlara ilişkin öncelikleri ele aldı. Arakan krizinin dokuzuncu yılına yaklaşılırken insani ihtiyaçların devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz, azalan uluslararası fonların gıda, sağlık, eğitim ve koruma hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı. Ziyaretler kapsamında Yılmaz, Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Shama Obaed Islam ve Türkiye Cumhuriyeti Dakka Büyükelçisi Ramis Şen ile bir araya geldi. Yerinden edilmiş Arakanlılar ile ev sahibi topluluklara yönelik desteğin kesintisiz sürdürülmesinin önemine değinildi, krizin uluslararası gündemdeki görünürlüğünün korunması gerektiği ifade edildi. Yılmaz, temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra eğitim ve beceri geliştirme çalışmalarının da bireylerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Yılmaz, Bangladeş Kızılayı Başkanı Barrister Mohammed Abdus Salam ve Genel Sekreteri Dr. Kabir M. Ashraf Alam ile görüşerek kurumsal iş birliğini ve yerel kapasitenin güçlendirilmesini ele aldı; bu kapsamda dijital nakit destek kapasitesini artıracak Green Cash Ready Projesi imzalandı.

ARAKANLI MÜLTECİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Türk Kızılay, Bangladeş'te 1999 yılından bu yana yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında 3,5 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştı. Arakanlı mültecilere yönelik çalışmalarının yanı sıra Bangladeş genelinde afet ve acil durumlardan etkilenen topluluklara da destek veren Türk Kızılay; gıda yardımı, sağlık hizmetleri, eğitim, su ve sanitasyon ile geçim kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik projeler yürütüyor. Yeni nesillerin eğitimden kopmaması ve insanların hayatlarını yeniden kurabilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamalar da bu desteğin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Türk Kızılay'ın Kamp 16'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırdığı Cox's Bazar'daki Arakanlı mülteci kamplarında temaslarda bulunan Yılmaz, kadınların üretime katılımını destekleyen Türk Kızılay Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki projeleri değerlendirdi. Sahadaki incelemeleri kapsamında TİKA Çok Amaçlı Eğitim Merkezi ve Türkiye Diyanet Vakfı Meslek Edindirme Kursları'ndaki eğitimler hakkında bilgi alıp, Türk Sahra Hastanesi sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

'ULUSLARARASI DESTEĞİN SÜRDÜRÜLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Bangladeş ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları söyledi:

"Bangladeş, uzun yıllardır milyonlarca yerinden edilmiş Arakanlıya ev sahipliği yaparak büyük bir insani sorumluluk üstleniyor. Aradan geçen yıllara rağmen insani ihtiyaçlar devam ederken, uluslararası desteğin sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin yalnızca temel ihtiyaçlarının karşılanmasına değil, eğitim, beceri geliştirme ve geçim kaynaklarını destekleyen çalışmalarla hayatlarını yeniden kurabilmelerine de katkı sunmayı önemsiyoruz. Bugün sahada gördüğümüz çalışmalar, insanların geleceğe daha umutla bakabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri açısından büyük değer taşıyor. Bangladeş Kızılayı ve tüm paydaşlarımızla birlikte insani dayanışmayı güçlendirmeye, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve toplulukların dayanıklılığını artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Fatma Meriç Yılmaz, Bangladeş, Kızılay, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Arakanlı Mültecilere Destek Ziyareti - Son Dakika

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