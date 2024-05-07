Türk Milletvekili Heyeti İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Türk Milletvekili Heyeti İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Türk Milletvekili Heyeti İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu başkanlığındaki Türk milletvekili heyeti, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ekonomi, güvenlik meseleleri, ticaretin geliştirilmesi ve sınır kapılarıyla ilgili durumlar ele alındı. Türkmenoğlu, heyetin ayrıca İran Meclis Başkanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı ile de görüşeceğini belirtti.

07.05.2024 22:45
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Türkiye- İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu başkanlığındaki Türk milletvekili heyeti, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Resmi temasları kapsamında İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden milletvekili heyeti, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Heyete başkanlık eden Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün ve Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin görüşmede hazır bulundu.

Görüşmeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Türkmenoğlu, "Görüşme bir nezaket ziyaretiydi. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ekonomi, güvenlik meseleleri, ticaretin geliştirilmesi ve sınır kapılarıyla ilgili durumları görüştük." dedi.

Türkiye ve İran'ın istişare ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak işbirliğini ilerletmek istediğini belirten Türkmenoğlu, iki ülke liderinin karşılıklı ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefi için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Türkmenoğlu, beraberindeki heyetin resmi temaslar kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile de bir araya geleceğinin bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Milletvekili Heyeti İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

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