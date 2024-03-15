Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarından Güney Kafkasya\'da Barış ve İstikrar Çağrısı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de," Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması sadece bölge için değil küresel güvenlik ve bağlantısallık açısından da fevkalade önemlidir. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona erdiği Kasım 2020'den bu yana bu hedefe ulaşmak için tarihi bir fırsatın ortaya çıktığına inanmaktayız. Diğer bölge ülkelerinin de kazan-kazan anlayışıyla yapıcı bir yaklaşım sergilemelerini ve Zengezur hattı gibi bölgesel ve küresel bağlantı projelerine destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ev sahipliğindeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili katıldı. Bayramov'un açılış konuşması yaptığı toplantı, basına kapalı devam etti. Ardından düzenlenen basın toplantısında Bayramov şöyle konuştu:

"Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin gündemi çok yönlü ve zengindir, aynı zamanda birçok ülkeye örnek niteliğindedir. Ekonomik ilişkilerimizin dinamizmi siyasi diyalogla tam uygun şekilde ilerliyor. Hazar ve Karadeniz havzalarını kapsayan geniş coğrafyada Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan ekonomik üçgeni şekillenmiştir. Ortak çabalarımızla bölge kapsamına çıkarak daha geniş coğrafyayı kapsayan enerji ve ulaştırma haritalarını şekillendiren ve önemli ölçüde değiştiren Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Gaz Koridoru gibi projeler artık realitedir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam sağlanmasından sonra Ermenistan ile barış için tarihi şans doğdu. Azerbaycan bu hususta adımlarını atmaktadır. Bölgesel barış ve istikrar için uluslararası hukukun kuralları uygulanmalıdır."

FİDAN: BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI'NIN TAM KAPASİTE İLE YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da şunları kaydetti:

"Son toplantıdan bu yana önümüzde yepyeni bir perspektif duruyor. Bugünkü toplantımızda bölgemizdeki bu yeni durumu ve iş birliğimizi geliştirmenin yollarını aradık. Güney Kafkasya'yı bir barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın bir an evvel tam kapasite ile yeniden faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladık. Karadeniz'in güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma gibi alanlar başta olmak üzere tüm bölge için taşıdığı stratejik öneme değindik. Somut projelerle bölgemizde ve ötesinde iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışma yönündeki irademizi yineledik.

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması sadece bölge için değil küresel güvenlik ve bağlantısallık açısından da fevkalade önemlidir. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona erdiği Kasım 2020'den bu yana bu hedefe ulaşmak için tarihi bir fırsatın ortaya çıktığına inanmaktayız. Diğer bölge ülkelerinin de kazan-kazan anlayışıyla yapıcı bir yaklaşım sergilemelerini ve Zengezur hattı gibi bölgesel ve küresel bağlantı projelerine destek vermelerini bekliyoruz."

DARCİAŞVİLİ: ENERJİ KAYNAKLARININ ASYA'DAN AVRUPA'YA TAŞINMASINDA GÜRCİSTAN, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Gürcistan Dışişleri Bakanı Darciaşvili de şöyle konuştu:

"Gürcistan, Güney Kafkasya'da barış içinde bir arada yaşamayı güçlü bir şekilde desteklemektedir ve bölgede barışı ve yapıcı iş birliğini geliştirme sürecine katkıda bulunmaya devam etmeye hazırdır. Azerbaycan ve Ermenistan'ın yakın gelecekte anlaşarak barış anlaşması imzalayabileceğini ve bunun bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi açısından bir dönüm noktası olacağını umduğumuzu ifade ettik.

Enerji kaynaklarının Asya'dan Avrupa'ya taşınması ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanması konusunda Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin rolü önemlidir. Üç ülke olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Bakü-Tiflis- Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."