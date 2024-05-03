Türkiye Barolar Birliği Personeline Saldırı Davasında Karar Verildi - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği Personeline Saldırı Davasında Karar Verildi

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Türkiye Barolar Birliği personeli Özlem Şeyda'nın evinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin açılan davada sanık Tayfun Kar'a 'canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi. Karara herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı. Şeyda Özcan'ın avukatı, verilen cezanın tüm Türkiye'deki kadınları ilgilendirdiğini ve kadınların korkmadan sokağa çıkmasına yönelik önemli bir karar olduğunu belirtti. Şeyda ise karardan memnun olduğunu ve artık içinin rahatladığını söyledi.

03.05.2024 16:16
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) personeli Özlem Şeyda'nın evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin açılan davada karar verildi. Hapisten izinli çıktığı 3. gününde saldırıyı gerçekleştiren sanık Tayfun Kar'a "canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl hapis cezası verildi ve herhangi bir takdiri indirim de uygulanmadı.

Türkiye Barolar Birliği personeli Özlem Şeyda'yı evinin önünde kesici aletle vücudunun farklı yerlerinden yaralayan sanık Tayfun Kar'ın çok sayıda suç kaydının olduğu; Isparta'dan açık cezaevinden 11 gün izinli çıkarak Ankara'ya geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında konuşan Şeyda Özcan'ın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Hediye Gökçe Baykal, "Buradaki olay tüm Türkiye'deki kadınları ilgilendiriyor. Sanığa verilen ceza ülkedeki kadınların korkmadan sokağa çıkmasına yönelik önemli bir karar olacaktır. Bu yüzden hiçbir indirim uygulanmamalıdır. Aynı zamanda Şeyda Özcan'ın elindeki tendonlar zarar gördüğü için işini de kaybetme ihtimali vardır." dedi.

Sanık avukatı ise "Müvekkilim Tayfun Kar saldırı sırasında 'geber' dememiştir. Bu yüzden 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasından aklanmasını talep ediyoruz. Ayrıca serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanık Tayfun Kar'a kamu görevlisine yönelik eylemin "canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gerçekleştiği gerekçesiyle 16 yıl hapis cezası verdi ve herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.

"İÇİM RAHATLADI, HAPİSTE OLACAK"

Kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Şeyda, "Ben artık sokağa çıkamıyorum. Sürekli arkama bakıyorum, biri arkamdan gelip bana şiddet uygulayacak mı diye hep korka korka geziyorum. Şimdi içim rahatladı, hapiste olacak. Ama böyle birçok kadın var. Cezaevinden çıkmış ve bana bunu yaptı. Çok zor bir süreç geçirdim. Bu sürede babamı kaybettim. Şimdi babamın mezarına gidip 16 yıl ceza aldığını söyleyeceğim." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

2023 yılının eylül ayında Türkiye Barolar Birliği personeli Özlem Şeyda, evinin bulunduğu apartman kapısının önünde arkadan saldırıya uğradı.

Sanık Tayfun Kar, Şeyda'nın çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşular sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan ilk ifadesinde oradan tesadüfen geçen biri olduğunu ve olayı gerçekleştirmediğini ileri sürdü. Saldırgan mahkemede ise "alkollü olduğunu, saldırıyı gerçekleştirdiğini" kabul etti ancak hatırlamadığını iddia etti. Yapılan tetkikler sonucunda ise sanığın alkollü olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye Barolar Birliği Personeline Saldırı Davasında Karar Verildi
Kaynak: ANKA

Türkiye, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği Personeline Saldırı Davasında Karar Verildi - Son Dakika

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