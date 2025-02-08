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Türkiye'de Nüfus İl ve İlçe Merkezlerine Yoğunlaşıyor

2024'te Türkiye'de nüfusun %93,39'u il ve ilçe merkezlerinde, köy ve beldelerde yaşayanlar %6,6.

08.02.2025 11:16
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Türkiye'de nüfusun yüzde 93,39'u il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'ya geriledi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 7 bin 258 olarak kayıtlara geçti.

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2023'te yüzde 93 iken 2024'te yüzde 93,4'e yükseldi. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü.

Köy ve beldede yaşayanların sayısında düşüş

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,3 azalışla 5 milyon 657 bin 686 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2023 itibarıyla 5 milyon 973 bin 85'ti.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların en fazla olduğu il, 15 milyon 701 bin 602 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul oldu. Söz konusu nüfusun en az olduğu şehir ise 40 bin 456 ile Ardahan olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 286 bin 772 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu yer ise 29 bin 44 kişi ile Tunceli oldu.

33 şehirde kadınlar daha fazla

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağı) nüfusun oranı geçen yıl yüzde 68,4 olarak tespit edildi. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş) nüfusun oranı yüzde 20,9 olarak hesaplanırken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 10,6 olarak kaydedildi.

Köy ve beldelerde yaşayan 5,7 milyonluk nüfusun 938 bini 0-14 yaş, 3,6 milyonu 15-64 yaş, yaklaşık 1,1 milyonu da 65 ve daha yukarı yaştaki gruplardan oluştu.

Öte yandan, 2024 itibarıyla Türkiye'nin erkek nüfusu 42 milyon 853 bin 110, kadın nüfusu 42 milyon 811 bin 834 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde 33 şehirde kadın nüfusu daha fazla bulunuyor. Kadın nüfusunun fazla olduğu iller arasında Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Balıkesir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Sivas ve Trabzon da yer alıyor.

Köy ve beldelerde yaşayan 5 milyon 657 bin 686 kişiden 2 milyon 913 bin 301'i erkeklerden, 2 milyon 744 bin 385'i de kadınlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Nüfus İl ve İlçe Merkezlerine Yoğunlaşıyor - Son Dakika

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