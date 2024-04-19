Türkiye\'den Gazze\'ye insani yardım taşıyan 9. gemi Mısır\'da limana yanaştı

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Türkiye'den Gazze'ye uğurlanan "9. İyilik Gemisi", 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin indirileceği Mısır'ın El- Ariş Limanı'na yanaştı.

Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç ürünlerinin yüklenmesinin ardından 16 Nisan'da Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, 55 saat süren deniz yolculuğunun ardından gece saatlerinde El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.

Geceyi açıkta geçiren gemi, sabah saatlerinde kılavuz kaptan eşliğinde limana girdi.

Limana yanaşan gemiden indirilecek 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tır ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Buradaki gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla Filistin Kızılayına teslim edilecek yardımlar, İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere ulaştırılacak.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, gemiyi karşıladı

Gemiyi karşılayan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, gazetecilere, "9. İyilik Gemisi"nin çok hızlı kargo doldurma ve boşaltma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Taşınan malzemelerin büyüklüğünü vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Buraya gelen 9. gemimiz bir rekor kırdı hamdolsun, 3 bin 774 ton yardım malzemesi taşıyor. Bu o kadar büyük bir rakam ki Kahire'deki Amerikalı, İngiliz, Alman büyükelçi meslektaşlarımla konuşurken '3 bin tonluk bir gemi geliyor onu karşılamaya gideceğim' dediğimde bana tekrar sordular, emin olamadılar çünkü alıştıkları şey genelde 30-50 ton, bir uçağın taşıyabileceği bu kadar. Dolayısıyla Türkiye gerçekten insani yardım konusunda dünya liginde en önlerde yer alıyor hamdolsun. Bu Türk milletinin, halkımızın cömertliği, hayırseverliği, yardımseverliği, Türk Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarımızın etkin, içten şekilde Gazze halkı için seferber olmasından kaynaklanıyor."

Şen, yardımlarda emeği geçenleri kutlayarak, "Buradan aziz milletimize gerçekten tek tek teşekkür etmek istiyorum. Türk Devleti'nin başını dik hale getirdiler. Gazze bağlamında Türkiye, insani yardım konusunda bir numara. Bu gelen gemimiz de bunun en güzel, büyük ispatı." dedi.

Türk Kızılay ve AFAD ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız Gazze'ye en az 2 haftada bir gemi göndermek çünkü Mısır makamları, Mısır Dışişleri acil bir duyuru yayımladı ve 'Gazze'ye giren tır sayısı çok arttı, günlük 500'e çıktı, başlarda 50-100 gibi bir rakamdı. Dolayısıyla stoklarımız tükeniyor bize acil yardım.' dedi. Hemen AFAD ve Türk Kızılay başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızda görüştüm. Sağ olsunlar hepsi, 'Tabii derhal, memnuniyetle Türk halkının yaptığı yardımlar hamdolsun bizi 1 yıl boyunca 2 haftada bir gemi gönderecek şekilde besler' dediler. Hakikaten Türk milletinin bu alicenaplığı, yüce gönüllülüğü, cömertliği hiçbir yerde yok. Mısır makamları ve bütün dünya bunu fark ediyor, görüyor, takdir ediyor."

"Ümidimiz bu yardımlarımızın en etkin, hızlı şekilde girmeye devam etmesi"

Şen, El-Ariş Limanı'nın Refah Sınır Kapısı'na 25-30 kilometre uzaklıkta olması dolayısıyla yardımların en kısa zamanda iletildiğine dikkati çekerek, buradaki yerel makamların ve halkın Türkiye'ye karşı son derece ilgili ve sevgili olduğunu dile getirdi.

Yardımlarda koordinasyonun önemini vurgulayan Büyükelçi Şen, "Mısır Kızılayı, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik makamları, hepsiyle koordinasyon halinde bunları yapıyoruz. Kolay bir iş değil ama makamlarımız kendi muhataplarıyla o kadar güzel bir çalışma sistemi kurdu ki hamdolsun tabii amaç da halis olunca gayet güzel işliyor. Ümidimiz bu yardımlarımızın en etkin, hızlı şekilde girmeye devam etmesi çünkü şu anda Refah Sınır Kapısı'nda gayet iyi tır sayısına ulaşıldı, 500 gayet iyi. Temennimiz biraz daha artsın ve biz yardımları akıtalım, bütün dünya akıtsın, Türkiye'yi örnek alsın, hayırda yarışılsın." ifadelerini kullandı.

Şen, Mısır Dışişleri Bakanlığı, güvenlik makamları ve Mısır Kızılayına da işbirliklerinden dolayı teşekkür ederek, "Son tahlilde Türk halkının, milletinin bu alicenaplığı, cömertliği, hayırseverliği ve Gazze'ye, mağdur ve masum Filistin halkına bağlılıkları, onlar hakkında hissettikleri hassasiyetleri her türlü takdirin üzerinde. Biz de halkımızın emrinde, onların isteklerini yerine getirmek üzere Kızılay, Sağlık Bakanlığı, AFAD'ımızla, Ariş'te ekip olarak bulunuyoruz ve yardımlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yardımlar tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor"

İnsani yardımın, savaştan ayrı bir konu olduğunu dile getiren Şen, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca insani yardım malzemelerinin önünü açmakla, bunları iletmekle mükellef olduğunu anlattı.

Şen, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma sürecini takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada Kızılayımız, AFAD'ımız, bu malları Mısır Kızılayının emanetine vererek tırlarla Refah Sınır Kapısı'na ulaştırıyor. Buralarda İsrail makamları tarafından güvenlik kontrolü yapılıyor. Koordinasyon sonucunda tırlar, UNRWA, Filistin Kızılayına, Filistin tarafındaki makamlarına teslim ediyor. Burası çok yakın olduğu ve sürekli Ariş'e getirdiğimiz için en kısa sürede 1-3 gün içerisinde Gazze'ye intikal ediyor. Bundan şüphe duymamak gerekiyor."

İsrail'in de yardımların geçişindeki güvenlik kontrollerini hızlandırdığını işaret eden Şen, "Halkımızın içi rahat olsun. Biz ve Mısır makamları buradayız. Bütün dünyanın gözü Gazze üzerinde. Gelen malların, yardımlarımızın Gazze'ye girmemesi diye bir şey asla söz konusu değil. İçleri ferah olsun. Kesinlikle bütün mallar, yardımlar tek tek bizim ekibimizle, Mısır Kızılayı ile gerekli koordinasyonla Gazze'ye giriyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hiç merak etmesinler." diye konuştu.