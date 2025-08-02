Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz akışı başladı - Son Dakika
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Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz akışı başladı

Türkiye\'den Suriye\'ye doğal gaz akışı başladı
02.08.2025 13:10
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SURİYE sınırındaki Kilis'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti'nin katılımı ile 'Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni' düzenlendi.

SURİYE sınırındaki Kilis'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti'nin katılımı ile 'Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni' düzenlendi. Tören ile birlikte Azerbaycan gazı, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Suriye'ye verilmeye başlandı.

Kilis'e bağlı Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki dostluğun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bugün, ensar şehrimiz Kilis'te tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Bakan Bayraktar, "Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu uluslararası projede birlikte çalıştığımız Suriye, Azerbaycan ve Katar'a şükranlarımı sunuyorum. Bu doğal gaz boru hattının, ülkelerimize ve halklarımıza bereket ve refah bölgemize de huzur getirmesini temenni ediyorum. Suriye'de başlayan yeni dönem ile birlikte ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizlere talimatı, Suriye'de yaşamı tekrar normale döndürecek adımların bir an önce atılması oldu" diye konuştu.

'ELEKTRİĞİ 8 AYRI NOKTADAN İHRAÇ EDİYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak en temel evrensel ihtiyaç olan elektrik tedariki için özellikle enerji altyapısı noktasında neler yapabileceğimizi ele aldık. Bakanlığımızdan iki farklı uzman heyeti Şam'a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını çok kısa bir süre içerisinde tamamladı. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz bunları belirledik. Türkiye olarak, 2017 yılından bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği halihazırda 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25 daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla 2 katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Suriye'deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız" dedi.

'2 MİLYAR METREKÜPE KADAR DOĞAL GAZ İHRACI SAĞLANABİLECEK'

Bakan Bayraktar, "Birazdan gaz akışını başlatacak vanayı çevirecek ve Azerbaycan'dan gelen doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye'ye vereceğiz. Yavuzlu Ölçüm İstasyonu'ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle doğal gazı, Halep'e, Halep'ten de Humus'a kadar taşıyacağız. Bu sayede oradaki elektrik santralleri de yakın bir zaman içinde devreye alınacak. İlk aşamada Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabilecek. Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek. Bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak, Suriye'de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak. Burada elbette can Azerbaycan'a özel bir parantez açmamız gerekiyor. Kederde ve sevinçte bir olduğumuz Azerbaycan, bu projede de desteğini sundu. Azerbaycan devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR ile Azerbaycan'dan gelen gazın Türkiye-Suriye sınırında teslimine yönelik bir swap anlaşması imzaladık" diye konuştu.

'İKİ DEVLET BİR MİLLET ŞİARULA BERABERİZ'

Bakan Bayraktar, şöyle devam etti: "Hatırlayacağınız üzere benzer bir projeyi mart ayında Nahçivan ile hayata geçirmiştik. Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı ile Nahçıvan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz akışını başlatmıştık. İşte bugün de Cabbarov ile yeni bir projenin açılışında iki devlet bir millet şiarıyla beraberiz. İnşallah bugün itibarıyla sevkiyatına başlayacağımız Azerbaycan'dan gelen doğal gazla Suriye'deki santralleri yakıtla buluşturacağız. Köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'la ilişkilerimiz her alanda hızla gelişiyor. İki ülke arasındaki üst düzey diyalog ve iş birliğini, 2014 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite ile kurumsal bir yapıya kavuşturduk."

Konuşmaların ardından Bakan Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti, vanayı çevirerek doğal gaz arzını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Suriye, Güncel, Tören, Katar, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz akışı başladı - Son Dakika

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