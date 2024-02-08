Türkiye, deprem hasarlarının giderilmesi için 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan hasarın giderilmesi ve yaraların sarılması amacıyla uluslararası finans kuruluşlarından yaklaşık 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı.
AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, uluslararası kuruluşlar, 6 Şubat tarihli depremlerin ardından Türkiye'ye finansman desteğinde bulundu.
Bu kapsamda Dünya Bankasından, İLBANK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıklarının, deprem hasarlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerinde kullanılmak üzere 990,8 milyon dolar destek elde edildi.
Banka, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) da bölgedeki KOBİ'lerin toparlanması ve iş sürekliliğinin sağlanması için 450 milyon dolarlık kaynak aktardı. Böylece Dünya Bankasının sağladığı destek tutarı 1 milyar 440,8 milyon dolar oldu.
Avrupa Yatırım Bankası da İLBANK'a yerel yönetimlerin yürüteceği altyapı iyileştirme projeleri için yaklaşık 428,4 milyon dolar finansman desteğinde bulundu. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası da Sağlık Bakanlığının bölgedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için yürüttüğü çalışmalara katkı amacıyla yaklaşık 277,3 milyon dolar kaynak ayırdı.
Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağlarken, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) 100'er milyon dolar olmak üzere 200 milyon dolar finansman desteğinde bulundu. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, KOSGEB'e yaklaşık 138,4 milyon dolar ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası da TSKB'ye 200 milyon dolar kaynak aktardı.
Böylece 2023'te uluslararası finans kuruluşlarının depremlerin yaralarının sarılması amacıyla sağladığı dış finansman tutarı yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaştı.
Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda da 1,6 milyar avro hibe taahhüt edilmişti
Öte yandan, geçen yıl mart ayında Avrupa Komisyonunca Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Türkiye'ye 1,6 milyar avro hibe ve 4,3 milyar avro kredi verilmesi taahhüt edilmişti.
Hibe kapsamında, Avrupa Komisyonunun sağladığı 1 milyar avro ile birlikte üye ülkeler 1,2 milyar avro destek öngörmüştü.
Konferansta, Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler de Türkiye'ye 336,5 milyon avro hibe vereceğini duyurmuştu. Bu ülkeler arasında 105,2 milyon avro ile Birleşik Arap Emirlikleri, 94,8 milyon avro ile Azerbaycan ve 46,3 milyon avro ile Kuveyt öne çıktı.
Uluslararası kuruluşlar da konferansta yaklaşık 57,4 milyon avro hibe sağlayacağını belirtirken, bunun 50,2 milyon avrosunu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sağlayacağı kaydedilmişti.
Taahhüt edilen 4,3 milyar avroluk kredinin ise yaklaşık 1,7 milyar avrosunun Dünya Bankası, 1,5 milyar avrosunun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 500'er milyon avrosunun Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, 55 milyon avrosunun Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile 50 milyon avrosunun İspanya tarafından sağlanması öngörüldü.
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