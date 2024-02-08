Türkiye, deprem hasarlarının giderilmesi için 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, deprem hasarlarının giderilmesi için 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı

Türkiye, deprem hasarlarının giderilmesi için 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan hasarın giderilmesi ve yaraların sarılması amacıyla uluslararası finans kuruluşlarından yaklaşık 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası gibi kuruluşlar, Türkiye'ye finansman desteği sağladı. Ayrıca Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda da Türkiye'ye 1,6 milyar avro hibe ve 4,3 milyar avro kredi verilmesi taahhüt edildi.

08.02.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan hasarın giderilmesi ve yaraların sarılması amacıyla uluslararası finans kuruluşlarından yaklaşık 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, uluslararası kuruluşlar, 6 Şubat tarihli depremlerin ardından Türkiye'ye finansman desteğinde bulundu.

Bu kapsamda Dünya Bankasından, İLBANK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıklarının, deprem hasarlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerinde kullanılmak üzere 990,8 milyon dolar destek elde edildi.

Banka, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) da bölgedeki KOBİ'lerin toparlanması ve iş sürekliliğinin sağlanması için 450 milyon dolarlık kaynak aktardı. Böylece Dünya Bankasının sağladığı destek tutarı 1 milyar 440,8 milyon dolar oldu.

Avrupa Yatırım Bankası da İLBANK'a yerel yönetimlerin yürüteceği altyapı iyileştirme projeleri için yaklaşık 428,4 milyon dolar finansman desteğinde bulundu. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası da Sağlık Bakanlığının bölgedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için yürüttüğü çalışmalara katkı amacıyla yaklaşık 277,3 milyon dolar kaynak ayırdı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağlarken, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) 100'er milyon dolar olmak üzere 200 milyon dolar finansman desteğinde bulundu. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, KOSGEB'e yaklaşık 138,4 milyon dolar ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası da TSKB'ye 200 milyon dolar kaynak aktardı.

Böylece 2023'te uluslararası finans kuruluşlarının depremlerin yaralarının sarılması amacıyla sağladığı dış finansman tutarı yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda da 1,6 milyar avro hibe taahhüt edilmişti

Öte yandan, geçen yıl mart ayında Avrupa Komisyonunca Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Türkiye'ye 1,6 milyar avro hibe ve 4,3 milyar avro kredi verilmesi taahhüt edilmişti.

Hibe kapsamında, Avrupa Komisyonunun sağladığı 1 milyar avro ile birlikte üye ülkeler 1,2 milyar avro destek öngörmüştü.

Konferansta, Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler de Türkiye'ye 336,5 milyon avro hibe vereceğini duyurmuştu. Bu ülkeler arasında 105,2 milyon avro ile Birleşik Arap Emirlikleri, 94,8 milyon avro ile Azerbaycan ve 46,3 milyon avro ile Kuveyt öne çıktı.

Uluslararası kuruluşlar da konferansta yaklaşık 57,4 milyon avro hibe sağlayacağını belirtirken, bunun 50,2 milyon avrosunu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sağlayacağı kaydedilmişti.

Taahhüt edilen 4,3 milyar avroluk kredinin ise yaklaşık 1,7 milyar avrosunun Dünya Bankası, 1,5 milyar avrosunun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 500'er milyon avrosunun Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, 55 milyon avrosunun Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile 50 milyon avrosunun İspanya tarafından sağlanması öngörüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    08 Şub Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    08 Şub Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    08 Şub Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    08 Şub İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    08 Şub ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    08 Şub Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    08 Şub Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk
    08 Şub AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk

    AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.

Kahramanmaraş, Türkiye, Dünya, Deprem, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, deprem hasarlarının giderilmesi için 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 00:31:17. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, deprem hasarlarının giderilmesi için 2,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement