Türkiye, Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Türkiye, bu yıl Kazakistan'da yapılan Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda yine madalya aldı. Gazeteci Serkan Ocak, yarışmada bronz madalya kazandı.
Dünyanın dört bir yanından 123 gazetecinin katıldığı Kazakistan'da yapılan Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda, Türkiye yine madalya aldı. Gazeteci Serkan Ocak, Almatı şehrine 15 kilometre uzaklıktaki Alatau kayaklı koşu kompleksinde düzenlenen genç erkekler 5 kilometre kayaklı koşu kategorisindeki zorlu mücadeleyi üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı. Ocak geçen yıl aynı yarışta birinci gelerek altın madalya almıştı.
Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü'nün (SCIJ) geleneksel kış buluşması bu yıl 3-10 Mart tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapıldı. Kulübün 69. Genel Kurulu'na 24 üye ülkenin yanı sıra, üç konuk ülkeden 123 gazeteci katıldı. Şehir merkezinden sadece 25 kilometre uzaklıktaki Shymbulak (Çimbulak) Kayak Merkezi'nde Büyük Slalom ve Kayaklı koşu kategorilerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi gazeteciler Gamze Düşmez, Barçın Yinanç, Deniz Çiyan Ünal, Doğan Satmış ve Serkan Ocak temsil etti.
YARIŞLAR SHYMBULAK'TA YAPILDI
69'uncu buluşmanın ev sahibi Kazakistan'ın eski başkenti Almatı yakınlarındaki Shymbulak Kayak Merkezi, Orta Asya'nın en büyük kış turizmi merkezi olarak biliniyor. Kayak merkezinde kasımdan mayısa kadar kayak yapılabiliyor. Shymbulak, yazın da dağ yürüyüşü yapmak isteyenler ve dağ bisikletçileri tarafından tercih ediliyor.
Almatı'daki buluşmada Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'daki çeşitli ülkelerden gelen gazeteciler, oturumlarda küresel ısınmanın genel olarak turizme ve özel olarak da kayak turizmine etkilerini ve yapay zekanın basın sektöründe yaptığı değişimi konuştu. Bu arada ev sahibi Kazaklar da kendi kültürlerine dönük seminerler verdi. Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e iki kez tırmanan Kazakistanlı ünlü dağcı Maksut Cumayev de organizasyona onur konuğu olarak katıldı ve konuk gazetecilere tecrübelerini anlattı.
KULÜBÜN BAŞKAN YARDIMCILIĞINI TÜRK GAZETECİ ÜSTLENİYOR
Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü, Soğuk Savaş'ın başlarında, demir perde ülkeleri ile batı ülkeleri arasında iki kutuptan gazetecileri kaynaştırmak amacıyla 1955'te kuruldu. Kulüp, soğuk savaşın sona ermesinden sonra da her yıl farklı bir ülkede kayak şampiyonası düzenleme geleneğini bugüne dek sürdürdü. 1000'den fazla gazeteci üyesi bulunan kulübün başkanlığını Kanadalı gazeteci Frederick Wallace yapıyor, başkan yardımcısı ise Türk gazeteci Gamze Düşmez. Kulüp, 2012 yılı Genel Kurulu'nu İstanbul ve Erzurum'da düzenlemiş, yaklaşık 200 kayak sever gazeteci Palandöken Kayak Merkezi'ndeki şampiyonada yarışmıştı.
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