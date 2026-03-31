Türkiye Ekonomisi Hedefleri Büyüyor

31.03.2026 16:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerini ve mevcut durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son 23-24 yılda dünya ekonomisi yıllık ortalama yüzde 3,5 büyürken, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,3 büyüme kaydettiğini ve 239 milyar dolarlık ekonomiden 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye ulaştığını belirterek, "Bu önemli bir gelişme ama yeterli değil, daha üst hedeflere birlikte yürümemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye ekonomisi, dünyanın nominal dolar olarak 16'ncı, satın alma gücü paritesinde 11'inci büyük ekonomisi konumunda ve daha iddialı noktalara birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Yılmaz, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 45. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, derneğin yatırımcı beklentilerini doğrudan politika yapıcılara aktararak mevzuatın yatırımcı dostu bir nitelik kazanmasında ve bürokrasinin azaltılmasında kritik bir rol oynadığını, aynı zamanda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde en güçlü ve nitelikli ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Yeni yatırımcı çekmek kadar mevcut yatırımcıların da olumlu bir ortamda faaliyet göstermelerinin önemini vurgulayan Yılmaz, Türkiye olarak mevcut yatırımcıları memnun etmek ve geliştirmek amacıyla elverişli bir ortam sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

YASED'in stratejik çözüm ortağı olarak kamu ve özel sektörün kurumsal diyaloğuna ve hedeflerine doğrudan katkı sunan önemli bir pozisyonda bulunduğunu dile getiren Yılmaz, özellikle bugünkü dünyada risklerin ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda kamu ve özel sektör diyaloğunun eskisinden daha önemli hale geldiğini, bunu kurumsal sistematik bir diyalog olarak hem makro hem sektörel politikalarda sürdürülmesinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin son 23 yılda oldukça yüksek bir performans göstererek bugün dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri haline geldiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Son 23-24 yılda dünya ekonomisi yıllık ortalama yüzde 3,5 büyürken, Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüme kaydetmiş, 239 milyar dolarlık ekonomiden 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşmıştır. Bu önemli bir gelişme ama yeterli değil, daha üst hedeflere birlikte yürümemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye ekonomisi, dünyanın nominal dolar olarak 16'ncı, satın alma gücü paritesinde 11'inci büyük ekonomisi konumunda ve daha iddialı noktalara birlikte yürüyeceğiz. Dünya Bankası sınıflandırmasına göre 2025 yılında ilk defa yüksek gelirli ülkeler grubuna adım atmış durumdayız. Bu en alt düzeyden de olsa üst lige terfi etmemiz çok çok kıymetli. Bu yeni ligde daha üst sıralara tırmanmamız gerekiyor. Bunu da kamu ve özel sektör olarak hep birlikte başaracağız."

ABD-İsrail ile İran Savaşı'nın ekonomiye etkileri

Dünyanın iyi bir dönemden geçmediğini, dünyadaki büyüme oranlarının ticaret tarihi ortalamalarının altında seyrettiğini aktaran Yılmaz, aynı şekilde küresel yatırım iştahının geçen yıl bir miktar toparlanma olmasına karşın ideal bir durumda olmadığını, yaşanan gerilimler nedeniyle küresel düzeyde çok parlak bir yılın yaşanamayabileceğini ifade etti.

Yılmaz, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın hem bölgeye hem de küresel ekonomiye önemli zararlar verdiğine dikkati çekerek, yaşananların bütün dünyayı olumsuz etkilediği gibi kısa vadede Türkiye ekonomisi üzerinde de bazı etkilerinin olabileceğini söyledi.

Dünyada büyümenin aşağı yönlü, enflasyonun yukarı yönlü riskler içerdiğini belirten Yılmaz, "(Savaşın) Ticaret kanalları üzerinde, turizm ve enerji piyasalarında çok farklı alanlarda etkilerini görüyoruz. Temennimiz tabii bu etkilerin kısa vadeli olması ve bir an önce normal duruma dönülmesidir. Savaş bitse dahi artçı bazı etkilerle bu yaşanan tahribatın giderilmesi maalesef biraz zaman alacaktır. Bunu da gerçekçi bir şekilde görmemiz lazım. Ama her halükarda bu savaş bitecek ve savaştan sonra yeni bir ortamla karşı karşıya geleceğiz. Bu yeni dönemi de çok iyi okumamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Şimdiden bu yeni döneme de kendimizi özellikle ekonomi politikalarında hazırlamamızda büyük bir fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin orta vadeli istikrarını koruyan, doğru politikalar izleyen, öngörülebilirlik sağlayan bir ülke olarak coğrafi avantajlara ve birikimlere sahip olduğunu belirterek, "Kısa vadeli etkiler ile orta vadeli etkileri de ayrıştırmamız lazım. Orta vadeli Türkiye çok daha olumlu bir perspektife ve yepyeni imkanlara sahiptir. Bunu da kamu ve özel sektör olarak çok iyi değerlendirmek durumundayız." dedi.

Ülkelerin belli bir kontrol alanına sahip olduklarını, bunun dışında ortaya çıkan birtakım gelişmelerin izlenen politikaları olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğini aktaran Yılmaz, "Ama asıl olan sizin programınızdır. Dışarıdan etkiler geçici ve sınırlıdır. Belli bir süre sonra bu etkiler er ya da geç ortadan kalkar. Dolayısıyla biz de uygulamakta olduğumuz programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Öngörülebilirlik anlamında güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Elbette yeni şartları dikkate alan, bunların etkilerini azaltan politikaları da değerlendirerek bu programı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisini azaltmak için eşel mobil sistemine geçtiklerini, bunun bütçedeki açığı bir miktar artıracağını ancak enflasyon üzerinde sınırlayıcı bir etkiye sahip olacağını dile getirerek, buna benzer başka tedbirlerle de kısa vadeli olumsuz etkileri sınırlandırıcı, orta vadeli imkanları ise destekleyici politikalarla yola devam edeceklerini vurguladı.

"Daha fazla yatırımcıyı cezbetme noktasında gayretlerimizi yoğunlaştıracağız"

Türkiye'nin son dönemde bir istikrar merkezi olarak diplomasi, hukuk ve barıştan yana bir ülke konumunda bulunduğunu aktaran Yılmaz, bu konumuyla ülkenin yatırımcılar için gelecek dönem çok daha cazip ve yeni imkanlar sunabilecek durumda olduğuna işaret etti.

Yılmaz, Türkiye'nin son 23 yılda gösterdiği makro ekonomik gelişmeyi, uluslararası yatırımlar anlamında da ortaya koyduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, 90'lı yıllarda küresel uluslararası doğrudan yatırımların sadece yüzde 0,2'sini cezbedebiliyorken, bugün bu pay yüzde 1'ler seviyesine yükselmiş. 2003 yılından bu yana 289 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırımı ülkemize cezbetmiş durumdayız. Bugün 88 bin uluslararası firma ülkemizde yatırım yapıyor. Türkiye'de yatırım yapan, istihdam üreten, ihracat yapan, teknolojik kapasitemize katkıda bulunan bu firmalar bizim firmalarımızdır. Ülkemiz geçen yıl yüzde 12'lik bir artışla 13,1 milyar dolar tutarında uluslararası yatırımı cezbetti. Bu önemli bir başarı ve Türkiye'ye küresel yatırımcıların gösterdiği güveni ifade ediyor. 2025 yılında toptan ve perakende ticaret sektörü e-ticaret yatırımlarıyla yüzde 32'lik payla en fazla yatırım çeken sektör oldu. İmalat sektörü yüzde 31, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 14'lük payla 2'nci ve 3'üncü sırada yer aldı. Bu dağılım sadece miktar olarak değil, kalite, nitelik olarak uluslararası yatırımların geçen yıl önemli bir gelişme gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu politikalarımızı sürdürerek daha fazla yatırımcıyı cezbetme noktasında gayretlerimizi yoğunlaştıracağız."

Yatırım ortamını iyileştirmek için kararlılıkla adım atmaya devam edileceğinin altını çizen Yılmaz, "HIT-30 gibi teşvik programlarımız önemli. İklim Kanunu, Meclisimizde yasalaştı. Bu yatırımcılarımızın da çok üzerinde durduğu bir konuydu. Yeşil ve dijital dönüşüm merkezli bir şekilde bu politikalarımızı sürdüreceğiz. Kalkınma politikalarımızın da omurgasını yeşil ve dijital dönüşüm oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte de bu konuları güçlü bir şekilde gündemimizde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

"Avrupa Birliği ile birçok alanda çok olumlu bir gündem oluşturabilecek noktadayız"

Türkiye'nin genç ve girişimci bir nüfusunun olduğunu, bu ortamda bunu çok iyi değerlendirmek gerektiğini belirten Yılmaz, Avrupa Birliği ile ilişkilerin çok kıymetli olduğunu, Avrupa'da şu anda güvenlik ve rekabet konusunda çok ciddi tartışmalar yapıldığını, Türkiye'nin gerek güvenlik gerek rekabetçilik anlamında Avrupa ile ilişkilerinde öneminin daha iyi görülmeye başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu noktada kamu ve özel sektör olarak Avrupa ile ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya taşınması gerektiğini dile getirerek, "Bu anlamda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliğine sahip olmasının, korumacılığın arttığı, bölgeselleşmenin yükseldiği bu yeni ortamda iş dünyamız için önemli bir korunaklı alan oluşuyor. 1 milyardan fazla insana, bugün yüksek gelirli diyebileceğimiz bir nüfusa, Gümrük Birliği'yle veya serbest ticaret anlaşmalarıyla ulaşabilir durumdayız. Avrupa Birliği'nin 'Made in Europe' kapsamına Türkiye'yi dahil etmesi önemli bir gelişme olmuştur. Dolayısıyla biz bu konularda Avrupa Birliği ile hem Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize meseleleri, enerjiden lojistiğe birçok alanda çok olumlu bir gündem oluşturabilecek noktadayız. Bu noktalarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardaki yüzde 1 olan payını yüzde 1,5'e yükseltmek ve yatırımların niteliğini artırmak gibi somut hedefleri olduğunu aktaran Yılmaz, "Enerji konusu ve iklim konuları çok önemli. Emisyon ticareti ile ilgili bir sistem kuruluyor. 'Yeşil taksonomi 'dediğimiz çalışmalar bir taraftan yürütülüyor. Bir taraftan da ülkemizin üçüncü ülkelere karşı uygulayacağı sınırda karbon düzenlemelerinin de altyapısı oluşturulmuş oluyor. Enerji alanında Türkiye'yi bir merkeze dönüştürme, Avrupa'nın enerji ihtiyacıyla Türkiye'nin konumu arasında çok daha güçlü bağlar oluşturma noktasında önemli çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, otomotiv, makine, kimya ve elektronik gibi orta yüksek teknoloji sektörlerde de daha fazla yatırım beklediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Özellikle e-mobilite, batarya teknolojileri ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda daha derin bir entegrasyon hedefliyoruz. Savunma sanayicileri burada kritik hale gelmiş durumda. Tüm dünyada savunma harcamaları yükseliyor. Maalesef öyle bir tablo var. Ama gerçekçi bir şekilde de bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda erken yola çıkan ülkelerden biri oldu. Erken yola çıkmamızın avantajını bu dönemde çok iyi kullanmamız lazım. Dost, kardeş, işbirliği yapılabilecek ülkelerde savunma sanayiinde yeni platformlar oluşturmamız, yine bu dönem gündemimizde olması gereken bir husus."

Savunma alanında elde edilen yetkinliklerin sivil endüstrilere sirayet etmesi için de gayretlerin yoğunlaştırılması gereken bir dönemde olduklarını belirten Yılmaz, diğer taraf da finansal yatırımlar ve katma değerli hizmet yatırımlarının İstanbul Finans Merkezi vizyonu ile birlikte Türkiye'yi bölgesel bir finans ve yönetim merkezi haline getireceğini, bu kapsamda belli adımlar atıldığını, yeni dönemde en fazla üzerinde durulması gereken meselelerden birinin Türkiye'nin finans merkezi rolünü güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Hakan Çalhanoğlu’ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar Hakan Çalhanoğlu'ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar
Beykoz’da toprak kayması: Tek katlı ev ve otomobil hasar gördü Beykoz'da toprak kayması: Tek katlı ev ve otomobil hasar gördü
Putin’in sağ kolundan korkutan kehanet. Nükleer savaş kaçınılmaz Putin'in sağ kolundan korkutan kehanet. Nükleer savaş kaçınılmaz
İstanbul’da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi İstanbul'da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş İşte gizlice çekilen fotoğraflar 12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın’ın son hali ortaya çıktı Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Türkiye, 5G teknolojisine geçti Türkiye, 5G teknolojisine geçti

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:29
Trafik kazası geçiren Saran’dan büyük fedakarlık
Trafik kazası geçiren Saran'dan büyük fedakarlık
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:58
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
