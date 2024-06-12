Türkiye ile İspanya Arasında Hükümetler Arası 8. Zirve Yarın Madrid'de Düzenlenecek

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Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek.

İspanya ve Türkiye arasındaki tarihi ve pozitif gündeme dayalı ilişkilerin bir yansıması olarak ilki 2009'da İstanbul'da yapılan hükümetler arası zirvenin 8.sine İspanya ev sahipliği edecek.

İki ülke hükümetlerinin son olarak 2021'de Ankara'da gerçekleştirdiği zirvede alınan ikili ilişkilerin "kapsamlı ortaklığa" yükseltilmesi kararının ardından yarınki zirvenin amacının bu kapsamlı ortaklığı derinleştirmek olacağı öğrenildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgilerde, zirvenin amacının, "mükemmel seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomi, ticaret, yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olduğu vurgulandı.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlık edeceği zirveye her iki ülkeden altışar bakanın katılması öngörülüyor.

Ticaret, finans, kültür, spor alanlarında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında yaklaşık 15 ikili anlaşmanın imzalanması beklenen zirvenin iki ülke arasındaki köklü ilişkileri perçinleyeceğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, "İspanya ve Türkiye arasında çok yakın işbirliği, anlayış ve ön yargısız ilişkilerin bulunduğuna, bu zirveyle birlikte sonuç odaklı ve daha sürdürülebilir adımların atılacağına" dikkati çekti.

İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devletini tanıması ve bununla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Sanchez'ın o dönemde yaptığı telefon görüşmesi sonrasında her iki taraftan yapılan açıklamalarda, bu kararın Orta Doğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkan veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği vurgulanmıştı.

Zirveye siyasi işbirliğinin yanı sıra iş forumu da damga vuracak

Diğer yandan İspanya-Türkiye arasında her yıl gelişen ekonomik ilişkiler zirve vesilesiyle düzenlenecek iş forumuyla daha fazla ön plana çıkacak.

BBVA bankasının ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla yarın sabah gerçekleşecek iş forumuna, Türkiye'den 150 kadar iş insanının katılmasının öngörüldüğü, tekstil, otomotiv, çelik gibi iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde geleneksel ve büyük yer tutan sektörlerin yanı sıra sağlık, çevre, yenilenebilir enerji, lojistik gibi toplamda 11 sektörden Türk ve İspanyol iş insanlarının bir araya geleceği bildirildi.

Program gereği iş forumunun açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez daha sonra zirve için Başbakanlık konutu Moncloa'ya geçecek.

İspanya İhracat ve Yatırım Enstitüsünün (ICEX) verilerine göre İspanya, 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin ihracatının dünyada altıncı, AB'de ise Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü müşterisi konumunda bulunuyor.

İspanya, 7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin onuncu (AB ülkelerinde dördüncü) tedarikçisi konumunda yer alıyor.

İspanya, AB içinden 5 ülke ile (Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Polonya), AB dışından ise Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Cezayir ile hükümetler arası zirve yapıyor.