Türkiye-Kore Dostluk Ormanları Projesi Güney Kore Büyükelçisi Tarafından Ziyaret Edildi

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hayata geçirilen Türkiye-Kore Dostluk Ormanları projesine ilişkin, "Kore gazileri 70 yıl önce ülkemize gelerek hayatımızı ve demokrasimizi kurtarmak için savaştı, bunu asla unutmuyoruz. Böyle bir fedakarlık olmasaydı bugünün Kore'si var olmayabilirdi. Bu da doğayı koruma alanında bir işbirliği." dedi.

Türkiye'nin güneybatı illerinde 2021'de meydana gelen büyük orman yangınları sonrasında, Güney Kore'den gelen fidan bağışlarıyla çeşitli kentlerde Türkiye-Kore Dostluk Ormanları projesi başlatıldı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee, bu kapsamda 6 ilde 500 bin fidan diken proje yürütücüsü Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğini (ÇEKUD) ziyaret etti.

Lee, projenin son durumu hakkında ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik ve dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

Dikilen fidanların giderek büyüdüğünü aktaran dernek yetkilileri, aşırı sıcaklar sonucu kuruyan fidanların da yenileriyle değiştirildiğini anlattı.

Fidanların son halini gören Büyükelçisi Lee, "Bu fidanlar sanki çocuklarımız gibi." yorumunda bulundu.

ÇEKUD tarafından gerçekleştirilen çeşitli fidan dikme programlarına katıldığını aktaran Büyükelçi, "Umuyorum ki artık deprem ya da yangın gibi doğal afetler görmeyiz. Tabii bunlar doğal afetler ama yine de önlemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Biz zor zamanlarda dostlarımıza yardım ederiz"

Ziyaret kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Lee, 2021'deki Yaz Olimpiyatları sırasında Kore Kadın Voleybol Takım Kaptanı Kim Yeon-koung'un Türkiye'deki yangınlar için yaptığı fidan dikme çağrısını hatırlattı.

Büyükelçi Lee, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Kore tarihsel olarak çok özel bir dostluğa sahip. Biz zor zamanlarda dostlarımıza yardım ederiz. O maç esnasında Türk tarafı çok ağladı. Sanırım Türk takımı sadece maçı kazanmayı değil, aynı zamanda orman yangınları nedeniyle zor zamanlar geçiren Türk insanlarına güzel bir haber vermek istiyordu. Fenerbahçe'de de oynamış voleybolcu Kim Yeon-koung hayran grubuyla birlikte Türkiye'ye destek olabileceklerini düşündü. ÇEKUD da o dönem bir proje yürütüyordu. Bu başlangıç noktası oldu."

Türkiye ve Güney Kore'nin birçok alanda birbirine yardımda bulunduğunu belirten Büyükelçi Lee, "Kore gazileri 70 yıl önce ülkemize gelerek hayatımızı ve demokrasimizi kurtarmak için savaştı, bunu asla unutmuyoruz. Böyle bir fedakarlık olmasaydı bugünün Kore'si var olmayabilirdi. Bu da doğayı koruma alanında bir işbirliği. Spor alanında başladı ve sonrasında çevreyi nasıl koruyabileceğimiz yönündeki düşüncelerle gelişti." diye konuştu.

Görev süresi boyunca Türkiye'nin doğal güzelliklerini görme fırsatı yakaladığını dile getiren Büyükelçi Lee, bu güzelliklerin devamlılığının, koruma programları ile sağlanabileceğini vurguladı.

"1 günde çok ciddi bir bağış geldi"

ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Debik ise 2021'deki yangınlar sonrasında yaşananlardan bahsederek, şunları aktardı:

"Olimpiyatlar esnasında Güney Kore Voleybol Milli Takımı kaptanı bizim takımın oyuncularının biraz üzgün olduğunu görünce sebebini soruyor. Bizim oyuncularımız da orman yangınlarından bahsediyor. Bunun üzerine fidan bağışı yapmak için bizim siteye ulaşıyor. Sonrasında, 1 günde sitemiz üzerinden çok ciddi bir bağış geldi. Bir ayda 150 bin fidana ulaştık."

Debik sonraki süreçte Antalya, Muğla, Kilis, Nevşehir, Adana ve İstanbul'da, 150 bini Güney Kore'den, 350 bini de Orman Genel Müdürlüğünün katkısıyla Türkiye'deki bağışlardan oluşmak üzere 500 bin fidanlık Türkiye-Kore Dostluk Ormanları projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Büyükelçi Lee, Debik'e proje anısına hazırlattığı ve uzun süredir odasında asılı olduğunu söylediği bir tablo ile plaket takdim etti. Debik ise Büyükelçi adına diktikleri fidanlar için hazırladıkları sertifikayı ve çeşitli projelerinde kullandıkları fidan toplarını Lee'ye sundu.