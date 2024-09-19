Türkiye Kruvaziyer Turizminde Yokları Oynatıyor

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KRUVAZİYER turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkiye'ye, ağustosta 176 gemiyle 306 bin 100, ocak-ağustos döneminde 749 gemiyle 1 milyon 196 bin 229 turist geldi.

Kruvaziyer turizminde ocak-ağustos döneminde 15 limana 749 kruvaziyer demir attı. Limanlara uğrak yapan gemilerle 1 milyon 196 bin 229 turist sayısına ulaşıldı. En fazla gemi ile yolcu ağırlayan limanlar Kuşadası, ardından İstanbul oldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre ocak-ağustos döneminde limanlara uğrak yapan gemi ve yolcu sayısı şöyle;

"Alanya 8 gemiyle 10 bin 562 yolcu, Amasra 17 gemiyle 15 bin 612 yolcu, Antalya 12 gemiyle 8 bin 489 yolcu, Bodrum 62 gemiyle 83 bin 151 yolcu, Bozcaada 11 gemiyle 8 bin 204 yolcu, Çanakkale 18 gemiyle 11 bin 715 yolcu, Çeşme 56 gemiyle 44 bin 562 yolcu, Dikili 9 gemiyle 2 bin 338 yolcu, Göcek 1 gemiyle 154 yolcu, İstanbul 123 gemiyle 268 bin 227 yolcu, İzmir 35 gemiyle 97 bin 968 yolcu, Kuşadası 330 gemiyle 534 bin 982 yolcu, Marmaris 28 gemiyle 74 bin 309 yolcu, Samsun 17 gemiyle 15 bin 766 yolcu, Sinop 6 gemiyle 5 bin 373 yolcu, Trabzon 16 gemiyle 14 bin 817 yolcu."

Ağustos ayında ise 176 kruvaziyer, 306 bin 100 turist taşıdı. Ağustosta kruvaziyer turizminde, 11 yıl sonra en yüksek sayıya ulaşıldı. 2013 Ağustos ayında Türkiye'ye uğrayan 209 gemideki turist sayısı 348 bin 701 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ocak ayında 19 bin 986, şubatta 4 bin 895, martta 36 bin 232, nisanda 74 bin 1, mayısta 195 bin 844, haziranda 243 bin 551, temmuz ayında da 315 bin 620 turist geldi.