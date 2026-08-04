Maden işçilerinin Meclis yürüyüşüne izin yok, Gar\'a yürüdüler

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan Güler

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türk Maden-İş üyesi maden işçileri, Meclis'e yürüme talepleri polis tarafından karşılık bulmayınca Ankara Garı'nın önüne yürüdü. Burada açıklama yapan Türk Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir heyetin görüşmek üzere çağrıldığını açıkladı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

9 gündür seslerini duyurabilmek için her gün farklı eylemler gerçekleştiren işçiler, bugün Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelerek TBMM'ye yürümek üzere buluştu. İşçilerin eylemine eşleri, çocukları, çok sayıda vatandaş ve İYİ Parti Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da destek verdi.

"Maden şehitlerimiz aramızda: Tayfun, Hüseyin, Hulusi, Mehmet, Uğur, Akif", "18 yıllık tazminatımı istiyorum", "Sesimizi duyan yok mu?", "Gemileri yaktık, yeni deniz şart", "Kırılan baret değil, umutlarımız", "Sayın Cumhurbaşkanım, duy sesimizi", "3 aydır maaş alamıyorum" yazılı dövizler sergileyen işçiler ve aileleri, "Madenci burada, vekiller nerede", "Hırsız Sebo", "Ali Başkan nerede, biz oradayız", "Ankara uyuma, madencine sahip çık" sloganları atarak baretlerini yere vurdu ve sık sık ıslık çaldı.

İşçilerin Meclis'e yürüyüşüne polis tarafından izin verilmedi. Yürüyeşe izin verilmemesine tepki gösteren Türk Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, alanda 100'e yakın işçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sadece buradakiler değil, mağdur olanların toplamı 580 kişi. Gelemeyen arkadaşlarımız tarlada, tavuk kümeslerinde, inşaatlarda ekmek rızkının peşindeler. Burada 600 kişilik bir mağduriyetin sesi var. Burası Ankara'nın kalbi, Ulus Meydanı. Şimdi bu Ulus Meydanı'ndan mağdur arkadaşlarımız adına seslenmek istiyorum: 'Bunlar kaçak göçek değil, arsız hırsız değil. Bunlar adam gibi adamlar, bunlar maden işçisi. Bunlardan niye çekiniyorsunuz? Bunlardan niye korkuyorsunuz? Utanmazlar. Emniyet mensubu arkadaşlarımız birer emir kulu. Onlara verilen talimatları az önce istişare ettik. Diyoruz ki, bırakın buradan Meclis'e kadar sessiz, trafiği de aksatmadan yürüyüşümüzü yapalım. Müsaadenin verilmeyeceğini tahmin ediyorum. Birazdan bizim yolumuzu kesecekler. Tekrar ediyorum, buradakiler anarşist, hırsız, başka bir ülkenin insanı değil. Bunlar adam gibi maden işçileri. Açın yolumuzu, hedefimize ulaşalım. Basın açıklamamızı yapalım.'"

AKÇUL: "HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR ANKARA'DAN AYRILMAYACAĞIZ"

Akçul'un ardından söz alan Türk Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık da Ankara Valisi'ne ve ilgili bakanlıklara seslenerek, "Bizim niyetimiz halis. Ülkemizin en büyük kurumu, altı yüz tane vekilimizin temsil ettiği karar mekanizması. Meclis'e yürüyüp haklarımızı iletmek, dertlerimizi ve taleplerimizin karşılanması için taleplerimizi söylemek. Eğer 600 tane vekil bir tane işverene söz geçiremiyorsa açıkça söylüyorum: 'Bırak, yapma bu işi.' Alınan önlemleri görüyoruz. Çocuklarla, ailelerle beraber önde olmak üzere ben yürüyüşüme hazırım. Hedefimiz TBMM..." dedi.

Güvenlik güçleri ile yapılan uzun süren görüşmelerin ardından taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Varılan anlaşma doğrultusunda işçilerin, Ankara Garı önüne yürümelerine izin verildi. Yürüyüş öncesi Akçul, garın oraya kadar izin verildiğini belirterek, "Şimdilik oraya yürüyeceğiz ondan sonrası Allah kerim. Biz haklarımızı alıncaya kadar Ankara'dan ayrılmayacağız. Bugün Ankara'nın kalbi Ulus Meydanı olur, yarın Kızılay'ın kalbi Kızılay Meydanı olur ama bu mücadele devam edecek. Haklarımızı alıncaya kadar da Ankara'yı terk etmeyeceğiz çünkü haklıyız. Haklı olduğumuz için de güçlüyüz" diye konuştu.

TÜRKOĞLU: "BÖYLE EMEK SÖMÜRÜSÜ, ADALETSİZLİK, HUKUKSUZLUK OLMAZ"

Akçul'un ardından söz alan İYİ Parti Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da "Bu holdingin sadece burada değil, Yozgat Akdağmadeni'nde, Çankırı Kurşunlu'da da sorunları devam ediyor. Bakanların sözü yerde, işçiler alın terinin karşılığını almak istiyor. Ev ekmek bekliyor, ev sahipleri kira bekliyor. Vatandaş, çalıştığının karşılığını almak için günlerdir alanlarda hakkını arıyor ve topu topu karşılığında buradan Gar'a kadar yürüyüş müsaadesi anca veriliyor. Ben başından beri söylüyorum, böyle emek sömürüsü, adaletsizlik, hukuksuzluk olmaz. Konuyu Meclis'te de ta başından beri gündeme getirmeye biz muhalefet partileri devam ediyoruz. İşçi kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işçiler, "Madenciyi hor gören, geleceği zor görür", "İşçi burada, vekiller nerede?", "3 aydır maaş alamıyorum", "Hak, hukuk, adalet", "Hırsız Sebo", "Ankara'ya selam, direnişe devam", "18 yıllık tazminatımı istiyorum", "Etkisiz, yetkisiz Ali Vahit", "Emeğin hakkı susturulamaz", "Ankara'ya selam, direnişe devam", "Ankara uyuma, madencine sahip çık" sloganları eşliğinde Gar'ın önüne yürüdü.

Gar'ın önünde açıklama yapan Talih Kocabıyık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir heyetin çağrıldığını ifade ederek, heyet oluşturacaklarını söyledi. "600 vekil, 20 bakan bir holdinge yasal alacaklarımızı, hak ettiklerimizi ödetemiyorsa sözün bittiği yerdeyiz" diyen Kocabıyık, "Önümüzde seçimler var. Bölgenin milletvekillerine seslendim. Vakti gelince siz hepiniz yarışa yarışa geldiniz. Herkesten oy istediniz. Darılma, gücenme yok. Seçim zamanı gelince bu emekçiler, yaşadığımız manzarayı unutmayacağız. Bunun sebebi sadece gözü aç, işi bilmeyen, her zaman sorun çıkaran bir işveren. Çok mu zor bir işverene müdahale etmek? Yapmadığınız bir şey değil. Haksızlık, hukuksuzluk yapan bir işverene devletimizin gerekeni yapması gerekiyor. Biz devletimizden bunu istiyoruz" diye sitem etti.

KOCABIYIK: "BAKANLIKTAN GELECEK CEVABA GÖRE EYLEM POLİTİKAMIZI FARKLI DEVAM ETTİREBİLİRİZ"

Kocabıyık, Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sabahattin Yıldız'a seslenerek, şöyle devam etti:

"Yapamayacaksan çekil bu işten. Kendini de üzme, yönetenleri de üzme, emekçiyi de üzme. Bu çocuklar evinde oynaması gerekirken, babasının hakkını aramak için Ankara'da sokaklarda. Sözün bittiği yer. Çizgimizi hiçbir zaman bozmadık, bozmayacağız da. Fakat yetkililer bir an önce çözüm bulmak için ne gerekiyorsa yapsınlar. Çocukların yüzü gülmeden, aileler mutlu olmadan Ankara'dan ayrılmayacağım. Hatta daha fazla kalabalığı arttıracağım. Burada bir madenciye on tane polis düşüyor. Ne yaptı bu adamlar? Var mı taşkınlık? Yok. Var mı kötü bir slogan? Yok. Niye bize müdahale yapılıyor o zaman? Bize müdahale yapacağına, ata kayyumu bu hale getiren patronu çek kenara. Zor bir şey değil. Bakanlıktan gelecek cevaba göre eylem politikamızı farklı şekilde devam ettirebiliriz."

Türkoğlu da İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na seslenerek, "Sizler bu sözlerin şahidisiniz. Bu holding her yerde aynı şeyi yapıyor. Günlerdir insanlar yalnızca hak ettiği, kazandığının bedelini istiyorlar ve bunları almak istiyorlar. Bu çocuklar oyun çağında burada babalarının yanında eylemdeler. Mücadelenizin yanındayım" dedi.

İşçiler, Gar'ın karşısında aileleriyle birlikte bekleyişlerini sürdürüyor.