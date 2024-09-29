Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Türk basketbolu için önemli olan Basketbol Gelişim Merkezi, Zeytinburnu'nda düzenlenen açılış töreni ile kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende, tesisin özellikleri ve Türk basketboluna katkıları vurgulandı. 10 bin kişi kapasiteli ana salon, antrenman sahaları ve sosyal alanlar içeren merkezi, Türk basketbolunun geleceğini şekillendireceği ifade edildi.

29.09.2024 18:46
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Türk basketbolu için büyük önem taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış töreni gerçekleştirildi.

Zeytinburnu'nda yaklaşık 70 dönüm arazide inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, kapılarını Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasıyla açtı.

Tesisin açılış töreni, karşılaşma öncesinde 10 bin kişilik ana salonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani, FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak, spor kulüplerinin yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türk basketbolunun yeni evi olan tesiste bir tane 10 bin kişi seyirci kapasiteli ana salon, bir tane bin kişi seyirci kapasiteli A milli takımlar antrenman sahası, altyapı takımlarının kullanacağı 3 adet 500'er kişi kapasiteli salon, basketbol lisesi, kardiyo ve fitness salon, yerli ve yabancı takımların kullanabileceği kamp merkezi ve otel, 3x3 basketbol sahası, konser ve etkinlik alanı, yeme-içme ve sosyal alanlar yer alıyor.

Dünyanın sayılı basketbol üslerinden biri olmaya aday BGM, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olma özelliği taşıyor.

Bakan Bak: "Bu tesisi yaptığımız için onurlu ve gururluyuz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'ni inşa ettikleri için gururlu ve onurlu olduklarını söyledi.

Muhteşem bir tesisi Türk sporuna kazandırdıklarını aktaran Bak, "Basketbol Gelişim Merkezi, içindeki 3 tane 500 kişilik salon, bir tane bin kişilik milli takımlar kamp tesisi ve salonu ile 10 bin kişilik ana salon olmak üzere yanında oteli, lisesi ve müzesiyle muhteşem bir tesis. Bu tesisi yaptığımız için onurlu ve gururluyuz. Türk sporuna hayırlı olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin son 22 yılda yaptığı spor tesislerini hatırlatan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye, son 22 yılda modern stadyumları, spor salonları, olimpik yüzme havuzları, atletizm pisti ve pek çok branşa hizmet eden tesisle bir spor devrimi yaşamaktadır. Her tarafı tesislerle donattık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençlere destek vermesiyle müthiş bir spor tesisi devrimi yaşanmakta. Bu tesis de o devrimin bir halkası. Türk basketbolunun kalbi burada atacak. Buradan yeni basketbol yıldızlarının çıkacağına inanıyorum, yeni şampiyonluklar burada yaşanacak. Burayı kullanacak takımlarımıza başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, buranın gerçekleştirilmesinde koyduğunuz irade ve verdiğiniz destekler için şükranlarımı arz ediyorum. Buraya emek veren önceki bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına, Türkiye Basketbol Federasyonuna teşekkür ediyorum."

Türkoğlu: "Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolunun geleceğini şekillendireceğini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir tesis inşa ettiklerini aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türk basketbolu için çok önemli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Basketbol camiası, büyük bir gelenek ve bağlılık taşımaktadır. Bu camiaya yakışan ve gelecek nesillere miras kalacak bir merkezin hayalini kurduk. Basketbol Gelişim Merkezi'nin kurulması, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek, Türkiye Yüzyılı'na yakışır önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tesis, Türk basketbolunu dünya çapında bir seviyeye ulaştırmak için gerekli her türlü altyapıya sahiptir. Ancak Basketbol Gelişim Merkezi bir çatıdır. Onu gerçek anlamda bir buluşma noktası ve yuva haline getirecek olanlar başta sporcularımız ve taraftarlarımız olmak üzere basketbol ailemizin değerli üyeleridir. Bu tesisin hayata geçmesi için ilk günden itibaren irade gösteren ve tüm süreçleri yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, şahsım ve Türk basketbolu adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapımında emeği geçen bakanlarımıza, bu eşsiz yapıyı tasarlayan mimarlarımıza, inşaat sürecini yürüten firmalarımıza ve görev alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje, basketbola gönül veren, başarıya inanan herkesin ortak zaferidir."

Genç sporculara seslenen Türkoğlu, "Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu merkezde kazanacağınız bilgi ve birikimlerle Türk basketbolunu daha ileri taşıyacağınıza inancımız tamdır. Burada geçireceğiniz her anın kıymetini bilin. Kendinizi sürekli geliştirmekten vazgeçmeyin. Saha içinde gördüğünüz efsanelerimiz, yıllarca milli formaya hizmet etmiş ve bu toplumun sevgisini, saygısını kazanmıştır. Gelecekte sizler de burada yeni başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu, Basketbol, Etkinlik, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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