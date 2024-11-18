Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 100 milyar dolara yaklaştı

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Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 2019-2023 döneminde yaklaşık yüzde 37 artışla 100 milyar dolara yaklaştı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, G20, dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 85'ini, küresel ticaretin yüzde 75'ini oluşturuyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 19 üye ülke ve Avrupa Birliği (AB) ile Afrika Birliğinin oluşturduğu G20'nin dönem başkanlığını Brezilya üstleniyor. G20 Liderler Zirvesi, bugün ve yarın Brezilya'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirvenin ana teması, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sorusu üzerine, " Rio'da gerçekleşecek G20 Zirvesi'ni, küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularında önemli bir platform olarak görüyoruz. Türkiye küresel ekonomi için istikrarı artırıcı önlemler ve işbirliklerine yoğunlaşmış bir ülke." ifadelerini kullanmıştı.

İhracat 5 yılda yüzde 37 arttı

Bu kapsamda Türkiye'nin küresel ekonomideki rolünü güçlendirme çabaları üye ülkelerle olan ihracat verilerine de yansıdı.

Türkiye, G20'ye üye 18 ülkeye 2019'da 71 milyar 197 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgının yoğun yaşandığı 2020'de Türkiye'nin söz konusu ülkelere ihracatı 68 milyar 789 milyon dolara gerilerken, 2021'de 86 milyar 780 milyon doları buldu.

Türkiye, 2022'de 97 milyar 322 milyon dolarlık, geçen yıl ise 97 milyar 249 milyon dolarlık ürünü söz konusu ülkelere sattı. Böylece Türkiye'nin bu ülkelere ihracatı 2019-2023 döneminde yaklaşık yüzde 37 artış gösterdi ve 100 milyar dolara yaklaştı.

Bu yılın 9 ayında ise Türkiye söz konusu 18 ülkeye 73 milyar 889 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi.

Öte yandan, Türkiye'nin, üye ülkeler dışında AB ve Afrika Birliği'ne ihracatında da bu dönemde artış görüldü.

En çok ihracat Almanya'ya, en az Arjantin'e

Türkiye'nin ihracatı söz konusu dönemde 18 üye ülkenin 16'sına artarken, Suudi Arabistan ve Arjantin'e dış satım azaldı.

Almanya'ya 2019'da 16 milyar 617 milyon dolarlık ürün gönderilirken, geçen yıl bu tutar yaklaşık yüzde 27 artışla 21 milyar 83 milyon dolara çıktı.

ABD'ye Türkiye'den 2019'da 8 milyar 971 milyon dolar, 2023'te 14 milyar 880 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeye söz konusu dönemde ihracat artışı yüzde 66'yı buldu.

Türkiye'nin geçen yıl G20 ülkeleri arasında en çok ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke ise Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 2019'da 11 milyar 279 milyon dolar, geçen yıl ise yüzde 10 artışla 12 milyar 463 milyon dolarlık ürün gönderildi.

G20 içinde geçen yıl Türkiye'nin en az ihracat yaptığı ülkeler ise 171 milyon dolarla Arjantin, 411 milyon dolarla Endonezya, 645 milyon dolarla Japonya oldu.

Türkiye'nin 2019 ve 2023 yıllarında söz konusu ülkelere gerçekleştirdiği ihracat (milyon dolar) ve değişim (yüzde) verileri şöyle:

Ülkeler 2019 2023 Değişim (yüzde) Almanya 16.617 21.083 27 ABD 8.971 14.880 66 Birleşik Krallık 11.279 12.463 10 İtalya 9.753 12.373 27 Rusya 4.152 10.907 163 Fransa 7.946 10.288 29 Çin 2.726 3.306 21 Suudi Arabistan 3.293 2.621 -20 Hindistan 1.166 1.644 41 Kanada 986 1.627 65 Meksika 668 1.242 86 Güney Kore 944 1.042 10 Avustralya 661 944 43 Brezilya 495 823 66 Güney Afrika Cumhuriyeti 570 779 37 Japonya 503 645 28 Endonezya 289 411 42 Arjantin 178 171 -4 Toplam 71.197 97.249 37

Kaynak: AA