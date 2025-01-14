Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı\'dan Uzay Limanı Projesi Açıklaması

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BOLU'da öğrencilerle bir araya gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay limanı projesinin son aşamaya geldiğini belirterek, "Dünyanın sıfır noktası civarındaki bir coğrafyasında, füze ve uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda olduğu gibi, savunma ve havacılıkta olduğu gibi uzay alanında da uzaya bağımsız olarak erişebilen en kilit noktalardan bir tanesi" dedi.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu. Astronot Gezeravcı, öğrencilere Türkiye'nin uzay çalışmalarını anlattı. Türkiye'nin uzay alanında 40 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Gezeravcı, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak aslında uzaya yabancı bir ülke değildik. 1984 yılında TÜBİTAK Uzay'ın kurulmasıyla birlikte uzay maceramız başladı. 40 yıldır uzayın içerisindeyiz biz. Ancak eksik olduğumuz alan insanlı uzay faaliyetleriydi. 1984 yılında TÜBİTAK Uzay'ın kurulmasıyla birlikte BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK, İMECE ve Türksat uydularının gelişim aşamasında ülkemiz bugüne bir tecrübe birikimi gerçekleştirdi" diye konuştu.

'2,5 YIL SONRAYA TAKVİM VERİYORLAR'

Uzaya çıkış noktasında zaman sorunu yaşandığına dikkat çeken Gezeravcı, "İnsanoğlunun uzaya erişim iştahı ve hevesi muhteşem arttı. Ancak bu iştahın önünde en büyük engel, işin bize en yakın olan kısmında gerçekleşiyor. Neresi? Atmosferin altı. Uzaya gidişte, atmosferi katetmek ve hikayenin başlangıç noktasında bu süreci başlatmak, en zorlu kısmı. En zorlayıcı kısımda cebinizdeki tüm finans kaynağı hazır olsun, göndereceğiniz bütün üniteler hazır olsun. Bugün fırlatma için bir takvim istediğinizde 2- 2,5 yıl sonraya takvim veriyorlar" diye konuştu.

FÜZE VE UZAY LİMANI PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Gezeravcı, "Türkiye'nin uzay limanı projesi son aşamaya geldi. Savunma sanayisindeki ihtiyaçlarımızı gidermek, gerekse uzay alanında koymuş olduğumuz bu hedeflere koyduğumuz takvim içerisinde erişebilmek için fırlatma operasyonlarının en efektif yapılabildiği, dünyanın sıfır noktası civarındaki bir coğrafyasında, füze ve uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda olduğu gibi, savunma ve havacılıkta olduğu gibi uzay alanında da uzaya bağımsız olarak erişebilen en kilit noktalardan bir tanesi. Proje çok ciddi bir seviyeye geldi, önümüzdeki süreçte devlet büyüklerimiz halkımızla paylaşıyor olacak" dedi.