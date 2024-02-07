İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Yolculuğun tam 48 saat süreceği öngörülüyor. Kapsülün ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapması bekleniyor.

07.02.2024 17:23
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı.

ALPER GEZERAVCI DÜNYA'YA DÖNÜYOR

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. Axiom Space Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı. Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat süreceği belirtildi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

DRAGON KAPSÜLÜ ATMOSFERE GİRİNCE YAVAŞLAYACAK

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'ten ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu kaydetti. Dragon kapsülü atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak. Kapsül paraşütlerin açılmasının ardından inişini gerçekleştirecek.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

KAPSÜL NEREYE İNECEK?

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

DÜNYA'YA DÖNÜŞ 3 KEZ ERTELENMİŞTİ

Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi. SpaceX'in dün yapılan son ertelemeye ilişkin açıklamasında, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

TARİHİ YOLCULUK 19 OCAK'TA BAŞLADI

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49'da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya\'ya dönüş yolculuğu başladı
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa POLAT: Gelse de kurtulsak artık günde 10 tane aynı haber okumaktan. 87 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ayranımız yok içmeye............. 75 21 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Döviz ,enflasyon ,pahalılık ,yoksulluk ta uzaya fırladı...onlarda dünya ya geri dönse de vatandaş bir nefes alsa... 50 16 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş: Alper Gezeravcı "Dünyaya yeniden gelmiş gibi hissediyorum:) 33 14 Yanıtla
  • Serkan Basar: atalarımız derki alemin aletiyle uzaya gidilmez 34 9 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Bİzim otostopçu dönüyo hadi bakalım 27 12 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: O para Emekli işçiye verilseydi hayra geçerdi 22 11 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Bu Türk kardeşimizin uzaya gitmesini bile küçümsetmeyi başardılar yandaş belediye finansörlü kanallar ve dolayısıyla bir kesimin istediği olmuş oldu ama unuttukları bişey var iyi ki o kanalları sadece kendileri izliyor ve kendin çal kendin oyna zihniyeti oluştu böylece yandaşlarını kaptırmamış oluyorlar sadece!!! Kapiş…!!! 12 3 Yanıtla
  • İlker Güner: Desem ki ben İtalya kıyısında sakin bir kasabada herşeyden uzak ruhumu dinlendirmek ve yeniden doğmuş gibi ülkeme dönüp kaldığım yerden devam etmek istiyorum, bir lira vermezler. Halbuki maliyeti belli 2-3bin Euro. Ama uzay turizmine 50milyon dolar feda olsun. Bir kişiyi turist olarak göndereceğimiz hiç tatil yapmamislardan kişi başı 5000tlden 1 hafta 300bin kişi tatil yapardı bu ülkede. 6 4 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Sanki uzay gemisini biz yapmışız gibi böbürlenelimmi altı üstü para vererek uzaya adam gitti ve dönüyor nokta Gögsümüzü kabartacak işler yapılsın f16 f35 üretinde gururlanalım 5 4 Yanıtla
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