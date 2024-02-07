İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya\'ya dönüş yolculuğu başladı

Mesut Vatansever:

Bu Türk kardeşimizin uzaya gitmesini bile küçümsetmeyi başardılar yandaş belediye finansörlü kanallar ve dolayısıyla bir kesimin istediği olmuş oldu ama unuttukları bişey var iyi ki o kanalları sadece kendileri izliyor ve kendin çal kendin oyna zihniyeti oluştu böylece yandaşlarını kaptırmamış oluyorlar sadece!!! Kapiş…!!!