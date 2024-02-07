İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya\'ya dönüş yolculuğu başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. Axiom Space Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı. Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat süreceği belirtildi.
Şirket, Dragon uzay aracının ISS'ten ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu kaydetti. Dragon kapsülü atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak. Kapsül paraşütlerin açılmasının ardından inişini gerçekleştirecek.
Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.
Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi. SpaceX'in dün yapılan son ertelemeye ilişkin açıklamasında, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49'da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.
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