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İlk astronotumuzu taşıyan uzay aracının ISS'e bugün öğle saatlerinde kenetlenmesi bekleniyor - Son Dakika
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İlk astronotumuzu taşıyan uzay aracının ISS'e bugün öğle saatlerinde kenetlenmesi bekleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının bugün 12.45-13:45 saatleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti. Bakan Kacır, bu tarihi anın Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlar ve bilim merkezlerinde yaşanacağını ve herkesin bu anları ekranları başında da takip edebileceğini söyledi.

20.01.2024 - 09:40,  Güncelleme: 09:42
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının bugün 12.45-13:45 saatleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti.

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyacak olan SpaceX Falcon 9 roketi, dün NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatıldı. Böylece Türkiye'nin uzay yolculuğu başlamış oldu.

12.45'TE HERKES EKRAN BAŞINA

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 12.45-13:45 saatleri arasında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek. Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda kenetlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek

BİLİMSEL DENEYLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE BAŞLAYACAK

Kenetlenme işlemi gerçekleştikten sonra Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan mürettebat, halihazırda 7 astronotun bulunduğu ISS'te, bilimsel deneylerini gerçekleştirmeye başlayacak.

Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek

14 GÜN SONRA DÖNECEKLER

Burada 14 gün görev yapacak Gezeravcı ve mürettebatın, ocak sonunda aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor. Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları, dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek
Alper Gezeravcı

UZAYDAN İLK SÖZLER

Öte yandan; Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." oldu.

Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek
İlk astronotumuzu taşıyan uzay aracının ISS\'e bugün öğle saatlerinde kenetlenmesi bekleniyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • osman şahin: Abdul Ahad Mohmand, 27 Ağustos-7 Eylül 1988'de uzaya giden ilk Afgan Yanıtla 6 7
  • Cem Ergün TASIR: NASA ile beraber gidilmiş veya kendi uzay aracımız ile uzaya çıkılmış olsaydı ve bence yapabilecek kapasitedeyiz çok daha fazla sevinirdim. Elon Musk a para ödemek açıkçası hiç hoşuma gitmedi ve sadece uzayın görselliği ve uzay boşluğunun deneyimlenmesi için 55 milyon dolar bence gereksiz olmuş bu para kendi uzay araştırmalarımız için harcansaydı daha verimli olurdu. Yinede astronotumuzu tebrik eder sağ sağlim gelmesini temenni ederim. Yanıtla 1 6
  • Eski Tüfek.: Osman Şahin...burası Afganistan değil ,uzaya giden ilk TÜRK söz konusu ,sen yanlış at'a oynamışın.. 1 3

Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk astronotumuzu taşıyan uzay aracının ISS'e bugün öğle saatlerinde kenetlenmesi bekleniyor - Son Dakika


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