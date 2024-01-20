İlk astronotumuzu taşıyan uzay aracının ISS\'e bugün öğle saatlerinde kenetlenmesi bekleniyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının bugün 12.45-13:45 saatleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti.

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyacak olan SpaceX Falcon 9 roketi, dün NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatıldı. Böylece Türkiye'nin uzay yolculuğu başlamış oldu.

12.45'TE HERKES EKRAN BAŞINA

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 12.45-13:45 saatleri arasında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek. Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda kenetlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL DENEYLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE BAŞLAYACAK

Kenetlenme işlemi gerçekleştikten sonra Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan mürettebat, halihazırda 7 astronotun bulunduğu ISS'te, bilimsel deneylerini gerçekleştirmeye başlayacak.

14 GÜN SONRA DÖNECEKLER

Burada 14 gün görev yapacak Gezeravcı ve mürettebatın, ocak sonunda aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor. Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları, dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

Alper Gezeravcı

UZAYDAN İLK SÖZLER

Öte yandan; Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." oldu.