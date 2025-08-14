Türkiye Plastik Kirliliği İçin Çaba Gösteriyor - Son Dakika
Türkiye Plastik Kirliliği İçin Çaba Gösteriyor

Türkiye Plastik Kirliliği İçin Çaba Gösteriyor
14.08.2025 11:12
Bakan Yardımcısı Varank, Cenevre'deki UNEP toplantısında plastik kirliliğini azaltma çabalarını sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından plastik kirliliğinin azaltılması konusunda düzenlenen uluslararası toplantıda bir karar çıkması için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini bildirdi.

Varank, UNEP tarafından düzenlenen ve plastik kirliliğinin azaltılmasına ilişkin uluslararası yasal bağlayıcılığı olan bir belgenin hazırlıkları konusunda uzlaşmayı hedefleyen Hükümetlerarası Müzakere Komitesi'nin beşinci oturumunun ikinci bölümüne (INC-5.2) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, tüm uluslararası müzakerelerde hem ülkesinin öncelikleri hem de dünyanın geleceği olan çevre için elinden geldiğince aktif bir rol oynadığını belirten Varank, bu toplantıya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) daimi temsilciliklerinden müzakerecilerinin yer aldığı güçlü bir müzakere heyetiyle katıldıklarını söyledi.

Varank, Türk heyeti toplantıların tamamını yakından takip ettiğini, müzakereler süresince etkin ve yapıcı bir üslupla ve hedefe odaklanarak çalıştığını dile getirdi.

Bu toplantının, diğerlerine göre çok daha yoğun olduğunu ve buradan bir karar çıkmasının ümit edildiğini kaydeden Varank, "UNEP İcra Direktörü Sayın Inger Andersen ile yaptığımız ikili görüşmede de buradaki yoğun temaslarda Türkiye'nin hem gelişmekte olan hem gelişmiş ülkelerle arada bir köprü kurulabileceğini ve bu yönde bizden destek istediğini de belirttiler. Biz de tabii ki bu yönde desteklerimizi kendilerine ilettik ve müzakerelerde de çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor." şeklinde konuştu.

Plastik kirliliğinin zor bir konu olduğuna dikkati çeken Varank, bunun da iklim konusu gibi bir başlık olarak müzakereye açıldığını kaydetti.

Varank, "Ancak birkaç toplantıda karar çıkacağı ümit edilirken, Cenevre 5.2'nci toplantıya ev sahipliği yapıyor. Gerçekten karar çıkmasını ümit ediyoruz. Bütün ülkeler de müzakerelerini bu yönde yapıcı bir şekilde devam ettiriyor." dedi.

Dünya ve çevre ile ilgili konuların değişmeye devam ettiğini aktaran Varank, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her yıl üstüne koyarak devam ettiğine işaret etti.

Varank, "Plastiklerle, tek kullanımlık plastiklerle ve denizlerle ilgili plastik gerçekten dünyanın gündemine geç bile oturmuş bir konu. (Toplantıdan) Türkiye olarak yasal bağlayıcı metnin müzakerelerinin tamamlanması için yapıcı rolümüzü burada sona kadar devam ettireceğiz. Karar çıkması için de çaba göstereceğiz." diye konuştu.

"Sıfır Atık Projesi'nin BM nezdinde bu kadar takdir görüyor olması, Türkiye adına gerçekten gurur verici"

Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği konularındaki çalışmalarının BM tarafından yakından takip edildiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık gibi dünya literatürüne girmiş, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü olarak BM tarafından ilan edilmiş ve bunun savunucusu olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde devam eden bir projenin bugün buralarda bu kadar biliniyor olması, BM nezdinde bu kadar takdir görüyor olması ve her metine giriyor olması bizim adımıza, Türkiye adına gerçekten gurur verici bir durum. Türkiye'de Sıfır Atık'la ilgili yaptığımız tüm çalışmaları uluslararası arenada her gittiğimiz toplantıda anlatıyoruz. Ancak görüyoruz ki buradaki müzakereciler ya da yüksek düzeyle gelmiş olan bakanlar ile bakan yardımcıları Sıfır Atık Projesini çok net bir şekilde biliyorlar."

Cenevre'de birçok ülkeyle ikili görüşmeler yaptıklarını belirten Varank, muhataplarının, Türkiye'nin çevre, mikroplastikler, deniz çöpleri ve tek kullanımlık plastiklerle ilgili yaptığı çalışmaları çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Varank, "(Görüştükleri yetkililer) Bizle yaptıkları istişarelerde birçok ülkeyle bu yönde mutabakat metinleri imzalamaya ve ortak çalışma yapmaya karşılıklı olarak karar verdik. Bunları dönüşte hayata geçirmek için de çalışmalara başlayacağız." dedi.

"İnşallah plastikle ilgili öncü bir ülke olmaya da adayız"

Brezilya heyetiyle de verimli bir toplantı yaptıklarının altını çizen Varank, bu yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) Brezilya'da yapılacak olmasının da bu görüşmeyi daha önemli kıldığını belirtti.

Türkiye'de tek kullanımlık plastikler, deniz çöpleri ve mikroplastiklerle ilgili yol haritasını yayınladıklarını vurgulayan Varank, "Burada kısa orta ve uzun vadede Türkiye'de plastikler adına ne yapılacağını net bir şekilde ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte bunu, bu eylem planıyla birlikte hem bakanlığımız uhdesinde hem de diğer tüm ilgili bakanlıklarımızla yakından takip edeceğiz. İnşallah plastikle ilgili öncü bir ülke olmaya da adayız, çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Varank, Irak Çevre Bakanı Halow Al Askari, Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mohamad Anjrani, Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Adalberto Maluf ve Güney Kore İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Keeyong Chung ile ikili görüşmeler yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Fatma Varank, Plastik, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

