Türkiye-Senegal İş Forumu\'nda Yatırım Vurgusu

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye – Senegal İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "Son 22 yılda milli gelirimizi 6 kat artışla 238 milyar dolardan 1.4 trilyon dolara yükseltmemiz, bu yıl sonu itibariyle benzer şekilde kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolardan 16 bin dolara yükseltmiş olmamız, mal ve hizmet ihracatımızı da 50 milyar dolardan 390 milyar dolara yükseltmemiz, ithalatımızla beraber 800 milyar dolarlık ihracat, ithalat toplamına sahip olmamız her iki ülke için önemli fırsatlar sunmaktadır" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Etiler'de bir otelde düzenlediği 'Türkiye –Senegal İş Forumu' Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti. Programa ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, MUSIAD Başkanı Burhan Özdemir, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop, Senegal Ulusal İşverenler Konseyi (CNP) Başkanı Baidy Agne, Senegal Yatırım Ajansı (APIX) Başkanı Bakary Bathily ile Türk ve Senegalli iş insanları katıldı. 'Türkiye- Senegal İş Forumu' kapsamında anlaşmalara imza atıldı.

'ÜLKEMİZDEKİ İŞ İNSANLARI SENEGAL'DE 780 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTILAR'

Burada konuşan Bakan Bolat "Herk iki ülke liderleri çok kısa bir sürede 1 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşma hedefini özel sektörlerimizin önüne koydular. Türkiye olarak Senegal'le her alanda geniş ilişkileri ve bunu geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Türkiye'de Senegal istikrarlı, huzur veren, güvenliğin yüksek olduğu ve güzel insanların ülkesi olarak biliniyor. Bu yüzden de ülkemizdeki yatırımcılar, iş insanları Senegal'de önemli faaliyetler içindeler. Bugüne kadar tarımda, madencilikte, enerjide, sanayide, hizmetlerde 780 milyon doların üzerinde yatırım yaptılar. On binlerce Senegalliye istihdam, işi imkanları ürettiler. Bu daha da artacak. Ousmane Sonko başbakanlığında Senegal'i geçen hafta açıkladığı 2050 kalkınma planı ve vizyonu gerçekten çok büyük hedefler ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve iş özel sektör olarak bu kalkınma çalışmalarında katkı vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak Senegal'e desteğimiz her zaman tamdır. Güvenimiz de tamdır. Başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.

'ÖNEMLİ YATIRIMLAR FİNANSE EDİLDİ'

Bakan Bolat, "Diğer taraftan finans nokrasında Türk Eximbank 1,5 yıl önce Afrika finans şirketine hissedar oldu. Böylece 2025 yılından bu yana da Afrika kıtasında Türk Eximbank'ın 1,5 buçuk milyar dolarlık kredi ve sigorta destekleri gerçekleşti. Bu desteklerle çok önemli yatırımlar finanse edildi. Senegal yüzde 7, yüzde 8 oranında ekonomik büyüme gösteriyor. 2025, 2030 arasında da yüzde 6, yüzde 7 civarında bir ortalama büyüme oranı kayda değer ve gerçekten motive edici ilham verici bir büyüme oranı" dedi.

'SENEGAL'İN 1.3 MİLYARLIK AFRİKA KITASINA GEÇİŞ KAPISI OLMASI BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLAMAKTADIR'

Bakan Bolat, "Çok yakın zamanda petrol ve doğal gazın keşfi, Senegal ekonomisinin gelişmesi yolunda önemli bir kaldıraç, bir motivasyon aracı olmuştur. Önümüzdeki kısa ve orta vadede petrol ve doğal gaz üretiminin yeni yatırımlarla artması için büyük bir çalışma var. Bu anlamda kendilerine başarılar diliyoruz. ECOWAS üyesi olması, Afrika kıtası serbest ticaret anlaşmasının parçası olması bizler açısından Senegal'in yalnızca 18 milyon nüfusuyla yine önemli bir ülke olmasının yanında 1.3 milyarlık Afrika kıtasına geçiş kapısı olması, giriş kapısı anlamında da büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bizim Türkiye olarak son 22 yılda milli gelirimizi 6 katı artışla 238 milyar dolardan 1.4 trilyon dolara yükseltmemiz, bu yıl sonu itibariyle benzer şekilde kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolardan 16 bin dolara yükseltmiş olmamız, mal ve hizmet ihracatımızı da 50 milyar dolardan 390 milyar dolara yükseltmemiz, ithalatımızla beraber 800 milyar dolarlık ihracat, ithalat toplamına sahip olmamız her iki ülke için önemli fırsatlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN SENEGAL'DE BUGÜNE KADAR 39 ADET PROJEYLE 2.2 MİLYAR ÖNEMLİ PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMELERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Bolat, "Kalitesiyle, teknolojisiyle, hızlı çalışmasıyla dünya markası olan Türk müteahhitlerinin Dünya'da 12 bin 700 kadar projeyle 544 milyar dolar proje tamamlamaları, Senegal'de de bugüne kadar 39 adet projeyle 2.2 milyar önemli projeleri gerçekleştirmeleri çok önemli. Bundan sonraki 2050 Senegal Kalkınma Planı'nda yatırımcı olarak da müteahhitlik olarak da yapacakları çok işler var. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmamız yürürlüktedir. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalanmıştır. Senegal'de son bir onay süreci bekleniyor" dedi.

'SENEGAL'İ TÜRK PAYDAŞLARIMIZ İÇİN BİR BÜYÜME VE GENİŞLEME ÜLKESİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko,"Ulusal dönüşüm gündemi 2050'ye uygun bir şekilde hem özel sektörü hem ulusal hem uluslararası düzeyde ekonomik dönüşümümüzün itici gücü haline getirme konusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu bağlamda İstanbul'da düzenlenen Türkiye Senegal Ekonomik Forumu umut dolu bir ortamda gerçekleşmektedir. Özelikle de ülkemizin Senegal- Türkiye ortaklığını güçlendirmeye yönelik stratejik ilgisini de bir kez daha ortaya koymaktadır. Amacımız Senegal'i hem işletmeler için özellikle de Türk paydaşlarımız için bir büyüme ve genişleme ülkesi haline getirmek" ifadelerini kullandı.